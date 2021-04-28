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日月潭、霧社水庫前2天進帳百萬噸水量　水位未升水情仍吃緊

▲日月潭前兩天降下大雨，但水位並未回升。（圖／資料照片）

▲日月潭前兩天降下大雨，但水位並未回升。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

各地山區近日雨勢不斷、久未進帳的水庫稍微止渴，南投最具指標性的霧社和日月潭水庫，在26、27日增加百萬噸水量，但因台電調度放水量也很大，今天又幾乎沒再下雨，水位仍未上漲；而盛產茶葉的名間鄉更慘，僅有毛毛細雨，農民還是得仰賴地下水灌溉，地方民意代表也極力向中央政府爭取旱損和灌溉系統等補助

根據氣象局和水利署監測資料，日月潭在26至27日累計37.5毫米雨量，蓄水量從3779.96方公尺上升到4090.51方公尺，增加超過300萬噸，但出水量也近180萬噸，至今日水位仍維持在735.82公尺，距滿水位的748.50公尺落差仍逾12公尺，蓄水量31.7%，顯示前兩天的降雨實際幫助並不大。

台電大觀水力電廠解釋，日月潭集水區並不大，帳面上增加300萬噸，其中有200萬噸是水庫本身調度所增加，霧社水庫加上日月潭實際只增加100萬噸左右；而下游仍有民生和發電用水需求，必須持續放流，整體仍呈入不敷出。

▲南投地區茶作受乾旱災損嚴重。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專）

▲南投地區茶作受乾旱災損嚴重。（圖／翻攝「蔡培慧 慧做事真實在」臉書粉專）

以金萱烏龍和綠茶等茶種聞名的名間鄉，距離最近的彰化田中氣象站前兩天測得累計雨量僅1毫米，農業單位調查該地茶作枯損嚴重，較去年同期大幅減產3成，農民已是叫苦連天，又得購買較貴的地下水作灌溉水源，苦上加苦。

行政院中部辦公室執行長蔡培慧今赴名間鄉公所，與茶農進行乾旱補助協調會時表示，將敦促中央農糧署、茶改場對茶樹災損情形進一步會勘、審查，採從優認定的補助標準；中央也提供灌溉系統補助，並允諾名間鄉八卦山旱灌系統在今年將發包動工，未來可望降低茶農灌溉成本。

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