火星直升機「機智號」2分鐘內飆完266m！　第4次飛行超越以往水準

記者張寧倢／編譯

火星微型無人直升機「機智號」（Ingenuity）於美東時間4月30日上午10時49分起飛，並成功完成第4次飛行，滯空時間將近2分鐘，比前3次飛行表現更加理想，所有工作人員不禁鼓掌歡呼。美國航太總署（NASA）因此宣布，這台重約4磅（約1.8公斤）的小直升機停留在火星上的時間，至少會再延長1個月。

▲火星探測車「毅力號」於30日所拍攝到的「機智號」第4次飛行。（圖／翻攝自美國航太總署NASA）

根據CNN報導，火星探測車「毅力號」的微型直升機「機智號」原訂於4月29日進行第4次試飛，但當時數據顯示直升機並未轉換成飛行模式，於是計畫被推遲至30日，機智號當天上午10時49分起飛後，先上升至5公尺高度後，往南飛行了133公尺，期間越過了岩石、小型撞擊坑與沙丘，滯空時間長達117秒，最大空速提升到每秒3.6公尺，順利完成了266公尺的往返飛行。

▲機智號已順利完成第4次飛行。（圖／達志影像／美聯社）

相較於第3次飛行紀錄，機智號達成了更高速、更長滯空時間、更長距離的一次飛行，而且本次透過探測車毅力號捕捉到機智號飛行時的照片與影片，其中更首次捕捉到了聲音。另外，機智號的附帶的黑白導航攝影機也以每1.2公尺拍一張的速度，捕捉到了「人類從未見過的火星空拍視角」，NASA預計將在未來幾天內公開這些珍貴影像。

報導指出，機智號原本預設服役期為30個火星上的太陽日（約為地球上的31天），但由於狀況良好，機智號將進入下一個新的工作階段，將再延長30個火星日，屆時若能繼續飛行，此階段也可能會再次延長。據了解，機智號雖然曾因軟體故障問題延遲幾次飛行，但其他一切正常，研究員表示，唯一可能影響壽命的是它的耐久性，因為它正在火星上經歷結凍與解凍的不斷循環。