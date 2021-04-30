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「寶和會」槍手有特權！獲典獄長批准12次特見　矯正署將調查

▲寶和會槍手因案在北監入獄，外傳大哥曾獲典獄長批准12次特見與4次增見，矯正署強調將派員調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲寶和會槍手因案在北監入獄，外傳大哥曾獲典獄長批准12次特見與4次增見，矯正署強調將派員調查。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

外傳竹聯幫寶和會犯下國內擄人勒贖與「館長」陳之漢遭槍擊等多起重大槍擊案，陳之漢律師黃國昌28日開庭時透露，寶和會透過民代安排在監槍手特見，其中有爆料指稱，台北監獄曾批准寶和會大哥及旗下成員以特見或增見槍手陶彥誠多達16次，藉以安撫其情緒，其中12次特見是由時任北監典獄長謝琨琦批准，但聲請理由似乎不符特見或增見之要件；對此，法務部矯正署副署長蔡永生強調，將派員到北監調查，待報告出爐後再進行後續處置。

依據爆料內容顯示，寶和會疑似透過鍾姓股市炒手居間向北監斡旋辦理特見或增見，期間則在2019年7月起至2020年9月間，鍾致電給時任北監典獄長謝琨琦，讓陶獲得12次特見與4次增見，其中會見者都是寶和會成員，其中有1次還是犯下館長槍擊案槍手劉丞浩，爆料者質疑根本不符特見與增見理由。

根據矯正署規定，特別事由接見、延長接見須符合下列情形如下：
1， 收容人家中發生變故或有其他特殊情事。
2， 申請人身心障礙、罹病或行動不便時。
3，收容人因語言溝通問題，有翻譯之必要時。
4，矯正機關因管教收容人需要，須請申請人協助時。
5，其他經矯正機關首長認為有助於穩定收容人身心適應等情形時。

針對爆料內容，矯正署副署長蔡永生表示，30日已派人員進入北監，將調閱相關資料比對有無符合特見、增見理由，待調查報告出爐後，視調查結果予以後續處置；台北監獄強調，針對本案將於30日下午3時將公開說明收容人接見事宜。

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