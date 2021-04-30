遭質疑公布確診個案　鄭文燦：防疫最不需要錯誤資訊與口水

▲桃園市長鄭文燦30日視察機場捷運A14a站，接受媒體聯訪說明防疫相關足跡規定仍由中央疫情指揮中心公布。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦30日視察機場捷運A14a站防疫措施，事後接受媒體詢問有關從部桃醫護人員到華航機師染疫，是否擔心群聚感染？另外，市長在議會受訪時比指揮中心提出公布確診，是否違反規定？鄭文燦表示，社區防疫等級，會與中央疫情中心保持同步，該做的判斷都會按照實際疫情判斷；至於是否違反規定，陳時中部長早在上午8時入駐諾富特飯店時已透過廣播說明，防疫最不需要的就是錯誤資訊與口水。

鄭文燦上午視察機場捷運A14a站，事後接受媒體聯訪，針對媒體關心是否會公布確診個案活動史？

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鄭文燦指出，活動足跡的公布是由中央疫情指揮中心來決定，市府會把相關所有資料提供給地方衛生局以及中央的疫情指揮中心。

從部桃醫醫護人員確診事件後，又發生機師染疫，是否擔心桃園發生社區感染？

鄭文燦認為，社區防疫的等級，市府會以非常嚴謹態度來面對，八大室內場所要強制戴口罩，市府各單位會嚴格要求。當然也會評估疫情可能的風險，再來決定其他大型活動的調整。目前我們做的疫調、追蹤、隔離都非常地確實、且非常迅速，所以市府會與中央疫情指揮中心保持同步，該做的防疫等級的判斷都會按照實際的疫情來判斷。

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業時，衛福部長陳時中在門口統一調度。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

此外，外界質疑市長29日比指揮中心更早公布確診，有沒有違反規定？

鄭文燦強調，指揮中心指揮官陳時中部長在29日8時已經公布了，他進駐諾富特飯店，他到場時，桃園市衛生局局長王文彥也在，一起把整個作業完成。至於在市議會備詢時候已近10時，當時說明華航諾富特飯店為什麼要進行淨空，華航園區部桃進駐情況，這是針對防疫說明。至於個案確診的情況，當然由中央疫情指揮中心公布。想防疫要同心、防疫要合作，防疫最不需要的就是錯誤資訊與口水。

目前全台民眾都了解諾富特飯店在桃園的地位，可否介紹一下？市長是不是希望飯店趕快恢復原來的樣子？

▲桃園機場捷運站的A14a站旁的諾富特飯店，29日進行清空作業，飯店前湧入大批遊覽車準備載運員工與機組員進入檢疫所。（資料照／記者沈繼昌攝）

鄭文燦解釋，諾富特飯店是華航公司委託給諾富特集團營運，在這次疫情期間，作為民航的機組員的防疫旅館，但有做動線的區隔，所以一般的旅館業務仍作保留，主要的是作為包括華航的機組員以及其他外籍航空公司，像聯邦快遞等，讓機組員在過夜使用。華航諾富特飯店按照中央疫情指揮中心規範，由民航局與航空公司自主管理，跟一般防疫旅館有所不同，一般防疫旅館是由市府觀光旅遊局管理，但不管是由中央單位或地方單位管理，一樣都要謹守防疫規範。

鄭文燦還說，未來這段時間華航機師確診案，最重要是築起防火牆，讓社區傳播風險降到最低，也要呼籲所有市民、國人，都要按照防疫規範，這段時間八大室內場所還是要戴口罩，各種防疫規定、該做的體溫量測、手洗消毒還是要按照規定來進行。

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