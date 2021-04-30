瑞莎遭控「挖角搶功、千萬帳目不清」　鄭文燦回應了

▲瑞莎在台灣積極推廣韻律體操。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者郭家榮／綜合報導

藝人瑞莎為烏克蘭前韻律體操國手，近年淡出螢光幕後，成立體操隊致力培育台灣體操選手，更自掏腰包帶選手出國比賽，不過近日遭網友指控她挖角選手、千萬募款款項帳目不明，甚至質疑桃園市府補助的300萬元只用於瑞莎租借的學校。對此，桃園市長鄭文燦也出面澄清，完全是抹黑，瑞莎並沒有向市府申請任何經費。

瑞莎日前遭網友在網路論壇上以「體操界因為瑞莎被搞得一團亂」為主題，指控挖角各校選手、空降搶功抹煞其他教練的努力、募來的千萬款項不明，並質疑桃園市政府補助的300萬元只用於瑞莎的學校。

▲廠商曝瑞莎為孩子募款堅持MIT。（圖／翻攝自Facebook／Rising Star RG 瑞星韻律體操）

有學生姊姊在同個論壇上發文回應，大家都是自願離開跟隨瑞莎，因為不僅有專業的教練，更是感受到教學的熱情，而基金會的募款，大家都知道用在哪裡，包括聘請教練、購買道具、場地租金、訓練服和舉辦比賽的費用，都需要資源支持。

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）

對於網友質疑300萬補助款的用途，桃園市長鄭文燦也澄清，瑞莎並沒有向市府申請任何經費，這筆錢是補助給武漢國中活動中心的冷氣費用，並非給瑞莎基金會。而瑞莎經紀公司也回應帳目問題，強調公司的每筆開銷都有發票，將會對網友的不實指控採取法律途徑解決。