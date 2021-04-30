有好康！桃園5／1- 6／20日推「市民卡買國產鳳梨抽黃金」

▲桃園人吃鳳梨有好康！（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

5月是台灣鳳梨的盛產季，桃園市政府30日在新光三越桃園站前店舉辦「國產鳳梨．桃園相挺」宣傳活動。市長鄭文燦表示，各項鳳梨促銷活動，包括市府推出「桃園市市民卡、買國產鳳梨抽黃金」、市府與大潤發量販店合作舉辦「買鳳梨憑市民卡送蔬菜」，及新光三越桃園站前店響應推出「旺來生活節」活動等，共同「挺鳳梨、挺農民」。

▲桃園推出用市民卡買國產鳳梨抽黃金。（圖／市府提供）

鄭市長指出，此次國產鳳梨的相挺活動，市府及各家賣場都相繼支持，市府自明（1）日起至6月20日推出「桃園市市民卡、買國產鳳梨抽黃金」活動，至桃園市內各大通路購買國產鳳梨，不限金額發票至桃園市民卡APP登錄，即可抽鳳梨黃金戒指和編織金手鍊；市府並與大潤發量販店合作，於活動期間加碼推出「買鳳梨憑市民卡送蔬菜」等優惠活動，邀請市民朋友多加消費，力挺台灣農民。

▲▼5月是台灣鳳梨的盛產季。（圖／市府提供）



鄭市長感謝在地的新光三越桃園站前店、大潤發、家樂福、愛買、台茂購物中心、大江購物中心、禾宇大賣場，還有桃園市各區農會出席今日活動，其中桃園新光三越站前店率先推出「旺來生活節」，即日起至5月2日，憑桃園市民卡及新光三越貴賓卡消費滿880元，可限量兌換台農17號金鑽鳳梨1顆，陸續還會推出鳳梨冰棒、滿額贈鳳梨酥、到郭元益觀光工廠進行鳳梨手作課程等活動，歡迎市民朋友共同響應公益。

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