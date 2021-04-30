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案1120重症！三重站足跡「疑與柯南路跑重疊」　8千人湧入照片曝光

▲▼諾富特員工「三重站」搭機捷 足跡與萬人柯南路跑重疊（圖／翻攝粉專名偵探柯南路跑）

▲案1120出沒「三重站」，就怕24日足跡與千人路跑重疊！（圖／翻攝粉專名偵探柯南路跑）

記者劉維榛／綜合報導

今（30）日新增本土3例，不過大家更擔心的是，防疫旅館「諾富特飯店」主管（案1120）的足跡！指揮中心公布，從4月15至25日期間，案1120常出沒捷運三重站、機場捷運站等，恰巧新北大都會公園於24日舉辦「柯南路跑」，湧入8千人參與，就怕足跡與路跑民眾重疊。

翻開案1120足跡，週六（24日）上午8：35至9：45分時，他曾出沒在三重站（A2）→機場旅館站，恰巧新北大都會公園當天有舉辦「柯南大型路跑」，活動時間正是早上8：30至下午6時。

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▲▼華航飯店確診者案1120足跡。（圖／指揮中心提供）

▲案1120足跡曝光！（圖／指揮中心提供）

查看賽前通知，主辦單位也呼籲跑者能搭乘大眾交通工具前往，「當天會場周邊將實施交管，捷運要到哪一站？搭乘捷運中和新蘆線或機場捷運線，前往「三重站」，自1號/1A出口出站即抵達會場唷！」

對此，不少網友擔心直呼，該天捷運擠滿人潮，恐與案1120足跡重疊。據悉，當天路跑長達4公里，現場不乏從中南部，甚至是不遠千里從離島前來參賽的粉絲，年齡層從小到大都有，另有40家以上的市集攤商，現場人數高達8千人參加。

至於目前案1120身體狀況也曝光，副指揮官羅一鈞指出，他在加護病房插管，屬於呼吸重症。指揮中心則呼籲，如果有經過相關地點，出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，務必立即通報相關單位。

▼賽前通知，呼籲跑者搭乘大眾交通工具！（圖／翻攝粉專名偵探柯南路跑）

▲▼諾富特員工「三重站」搭機捷 足跡與萬人柯南路跑重疊（圖／翻攝粉專名偵探柯南路跑）

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案1120重症！三重站足跡「疑與柯南路跑重疊」　8千人湧入照

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