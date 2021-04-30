警察認識黑道很正常！前松山分局長怒：誰看到我與大哥打麻將

記者羅志華／台北報導

北市10黑衣人砸中崙派出所事件延燒，北市警局長陳嘉昌、前松山分局長林志誠，於30日下午主動到北檢說明，並將提供2人手機調查；陳嘉昌於開庭前受訪表示，因擔心給刑事局警察同仁造成負擔，才交由檢方調查，而林志誠則火力全開，稱警察認識黑道很正常，但他絕無傳聞中與四海幫大哥打麻將，要散布謠言的出來面對，「不要躲在鍵盤後當小孬孬」。

▲北市警局長陳嘉昌會同前松山分局長林志誠，於30日下午主動到北檢說明「松山之亂」 。（圖／記者劉昌松攝）

陳嘉昌昨日晚間才召開記者會表示，若外界對市警局存疑，或如果台北地檢署有辦案需要，他與林志誠願接受調查、測謊、交出手機；今日開庭前受訪表示，為澄清警政署對本案的疑慮，他與林志誠到北檢說明案情、交出手機，就是要釐清是否有人關說，強調本件絕對都是依法處理，呼籲民眾要對警察有信心。

陳嘉昌表示，將手機給檢方而不是交付刑事局，是因為不想為難同為警察的刑事局同仁，且認為地檢署比較具公信力，也會坦然面對鑑定後的結果，若檢方有偵查需要，也不排除再交出當天值班的松山副分局長、偵查隊長的手機，「整件事自有公斷」。

林志誠則細數過往經歷，稱曾辦過四海幫幫主、北聯幫，及很多各大幫派，因此才有幫派人士的資料，他自承認識四海幫前幫主，而且關係算熟，但認為很多辦過刑事的高階警官，多少都會認識些大哥，對網路流言指他與四海幫前幫主打麻將，他呼籲要是有誰看到，就勇敢站出來，「不要躲在鍵盤後當小孬孬」。

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