中華電信提供50話機　竹監1950收容人打給媽媽：一句話淚崩



▲新竹監獄1950位受刑人，在母親節前打電話回家給媽媽。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹監獄懇親會場上，電話按鍵聲此起彼落，期待、雀躍、慚愧、惆悵，各種情感現於面容，千名收容人通訊的對象只有一個—家人！乍聞子女呼喚而彎起的嘴角，聽見長輩思念而滴下的淚水，這是家庭支持產生的效應，也是這股效應使收容人產生悔悟之心，力求振作以改頹勢。

「媽，家裡還好嗎？最近我做的花燈有展在孔廟廣場，您可以帶孫子去看看，很壯觀喔！」收容人阿來製作的花燈「湧泉躍鯉」目前在廣場閃爍著，雖然沒有得獎，但作品要表達「家庭和樂」的概念，他盼能讓母親親眼目睹。因為這代表他接受教化的成果，希望讓家人認同自己的改變。

▲▼新竹監獄表示，今年度春節面對面懇親因配合政府防疫而停辦，但也增辦1場電話懇親。





新竹監獄表示，在『春節、母親節、中秋節』三大節日，監方面對面懇親與電話懇親皆是必定會舉辦的項目。今年度春節面對面懇親因配合政府防疫而停辦，但也增辦1場電話懇親，讓收容人與家人保持不間斷的聯繫，是支持失足者重生的絕佳力量，而家庭支持也是法務部非常重視的政策，在今日電話懇親之後，緊接著也將辦理母親節面對面懇親，增強家人情感的強度，用親情互動讓收容人悔悟向善。

本次懇親活動特別感謝中華電信提供話機50具，方使收容人有機會與家人聯繫感情。為杜絕疫情破口，收容人進場時確實由專人噴灑酒精稀釋液消毒雙手，每梯次通話結束後亦以酒精布擦拭話筒與按鍵，座位安排亦保持1.5公尺的安全距離，讓每位收容人能無疫情疑慮安心通話。

▲▼為杜絕疫情破口，收容人進場時確實由專人噴灑酒精稀釋液消毒雙手，每梯次通話結束後亦以酒精布擦拭話筒與按鍵，座位安排亦保持1.5公尺的安全距離。

藝術家雷諾瓦曾云：「痛苦會過去，美會留下。」失去自由固然痛苦，卻是成長、改變必經的代價，與家人的情感就成為痛苦中美好記憶，這會讓彼此發現對方最真的一面，從而使親情更加牢不可破。親人思音聲聲喚，但盼離人知歸返，本日共計1950個家庭受惠，願每一通電話，能同時打開收容人善念的枷鎖並安定家屬思念的心。

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