新竹男幫妻整理手機照片「綠光罩頂」　怒求償200萬！小王判免賠



▲戴男與小學同學在同學會後開始約會，遭到人夫提告。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名丈夫幫妻子整理手機相片時，意外發現愛妻可能出軌，氣得向小王戴男提告求償。法官調查發現，人妻與戴男為小學同學，兩人在同學會後多次相約出遊，甚至有親密行為，不過丈夫無法提出證據證明男同學知情人妻已婚，按現代社會不婚、失婚的人並非少數，男同學的確可能在不知情的情況下當了小王，與侵權行為構成要件不合，駁回原告之訴，判戴男免賠。

吳男向法官表示，他與趙女結婚10餘年，婚姻幸福，2019年2月某日，他幫妻子做手機相片備份，赫然發現妻子與小學男同學戴男，多次單獨相約前往餐廳吃飯、海邊出遊、同宿、親吻、相互依偎在床上、夜間欣賞煙火、共進雙人套餐、郊外野餐、竹圍碼頭路跑、一同駕車出遊，甚至還有與新竹市長碰面並偕同出入公開場所、多個親暱視訊截圖等照片；其中一次郊外旅行的時間為2018年11月在台北市某處相會偷情，依侵害配偶權向戴男求償200萬元。

戴男自己與趙女是國小同學，2人在同學會重逢，相處間趙女並未提及自己的婚姻狀況，直到2020年4月收到訴狀，戴男才知道自己竟是「小王」，且照片中大多為食物、風景照或個人照，兩人雖有出遊，但絕無踰矩，更與趙女2年沒聯絡了。

法官認為，雖然戴男不否認與趙女相約出遊，且人夫也握有相關照片，但因吳男無法提出積極事證來佐證戴男的確知道趙女是人妻，因此其主張應屬其個人臆測之詞，難以採信。

且戴男與趙女為國小同學，雖能依年紀推論趙女可能已婚，但依現今社會不婚或離婚也非少見，不能因此認定戴男一定知情趙女已婚身分。而兩人前往旅館幽會，趙女即使將證件給櫃檯人員，卻不一定會給戴男看，無法因此推論有侵害配偶權的行為。

吳男提出妻子與戴男依偎接吻的照片，充其量只能證明兩人過從甚密，無法因此推論戴男知情趙女已婚，因此認定與侵權行為構成要件不合，駁回原告之訴，判戴男免賠。

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