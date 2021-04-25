2貴婦擲千萬購竹北「最貴豪宅」　巨大鬼錘聲撞整夜怒求償

記者陳凱力／新竹報導

台中一建商於2011年前往竹北地區推出豪宅建案，1名竹科女工程師花了1500多萬買下頂樓的其中一戶，沒想到入住後才發現該建案因夜間供水設計不良，產生水錘現象，製造令人驚恐的巨大噪音，甚至受害人不只1人，住戶們被噪音每日驚擾到幾乎精神崩潰，花了30萬元找鑑測單位量測，才揪出建案供水設計瑕疵，2名受害人分別向建商求償330萬。新竹法官認，建商設計確有瑕疵，判建商各應賠110萬元。



▲2名貴婦分別在竹北購入一建案的頂樓，入住後就被巨大噪音困擾至今，無法獲得解決。（圖／讀者提供，下同）



判決指出，邱姓女老闆於2011年向時代建設購入竹北一戶預售屋的24樓頂樓，2014年付完款項後隨即在點交後入住。之後邱女家人就經常在夜間感到不明震動及令人驚恐的巨大碰撞聲，邱女經由管委會向建商客服反應卻未獲積極改善，後來，大樓公設點交完成並開放使用，她才發現自家的屋頂從原本的交誼廳竟被改成健身房，每當住戶啟用跑步機跑步，就會發生聲響，嚴重影響她的生活品質，隨著入住戶越來越多，邱女又開始感到經常性的不明震動和帶有迴音的巨大碰撞聲，找來廠商維俢才發現供水設備設計不良。

除了邱姓苦主，還有一名竹科吳姓女工程師也深受其害。吳姓工程師於2015年花了1600餘萬買下頂樓，入住後也經常在半夜聽到劇烈撞擊聲，「砰！砰！砰！」還伴著迴音，在黑夜中就像中邪一樣，充滿驚悚與驚駭，她因此嚴重失眠，精神快崩潰，事後也同樣透過管委會反映，卻未獲得圓滿改善。

▲建商接獲管委會反映，找來工人做改善施工，但噪音問題仍無法獲得處理。



2戶人家花了30萬元找來相關專業單位量測：測得頂樓每晚聽到的供水設備噪音約為60分貝，每1小時約出現18次，每秒持續4次，因噪音並非持續不斷，長短間距也不一，同時測得平均夜間6小時出現35次聲響，皆超過噪音管制標準；縣府環保局量測值夜間10點平均54.2分貝及58.8分貝；電機技師公會就供水設備瑕疵量測噪音結果，也表示水管震動聲約50至64分貝。

邱女要求建商應就健身、供水設備噪音減價250萬，精神慰撫金80萬，而吳女則向建商求償330萬。

時代建設向法官表示，經住戶反應後，2015年11月找來廠商調整水管設備，2017增設水錘吸收器、自動釋氣閥，2019年又進行公共管線及梯廳天花板包覆作業，已無噪音發生，且供水設計並無違法，沒無設計瑕疵，要求法官駁回原告請求。

法官調查，量測單位發現吳女住家測得屋內最大音量32.8至79.3分貝，而邱女的最大音量為26.3至67.4分貝，均超過噪音行政管制標標準，顯見大廈供水設備管線內發生「水錘現象」，導致不時發出噪音屬實，因此邱女因瑕疵要求減價50萬有理由，而健身房則經鑑測單位量測，並無明顯聲響，此部分免賠。

▲邱、吳2人說，即使收到判決仍感到失望，因為即使獲賠110萬，但噪音問題仍無法獲得改善，她們依然日日受煎熬。

另外，因供水設備噪音瑕疵部份，認定「水錘現象」產生的噪音已超越噪音行政管制標準，影響住家生活，嚴重干擾及不便，因而引發焦慮症，現緊張、焦慮、胸悶、睡眠障礙等症狀，認供水設備瑕疵已造成原告居家安寧人格利益的侵害，超越一般人於社會生活中所能容忍程度，判建商應賠償邱女60萬元，共計110萬。

另吳女入住後發現供水設備瑕疵產生震動與碰撞，並製造劇烈聲響，經鑑測單位確認是供水設備的「水錘現象」，同時測得產生55.7至65.3分貝聲響，已逾噪音行政管制標準，判建商應減價50萬。且該大樓供水設備設計不當有過失，致使供水設備管線出現「水錘現象」發出聲響，導致出現無法容忍的噪音等情，造成吳女生活嚴重影響，更出現失眠、焦慮等症狀，判建商應賠60萬精神慰撫金，共計110萬。

對於花了上千萬購買豪宅，卻被迫日日煎熬的邱、吳2人，收到法院判決後則表示「判決讓我們失望」。2人說，這個建案當時在竹北地區最高價的建案，屬豪宅等級，沒想到入住後才發現每晚會發出像鬼片般的巨大砰乓聲，建商雖做了修補，但對噪音根本無法改善，花了5年打官司，對方只願拿出20萬敷衍，令人極為失望，即使現在這個判決下來，也沒有讓她們感到正義獲伸張。

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