酒駕爸繳不出8萬罰款仍屢犯　女兒籌錢哭到淚乾「下輩子別再見」

記者黃翊婷／報導

「我爸爸說他很愛我，但他只有在喝茫的時候才會打給我。」一名女網友29日在臉書「匿名公社」PO文分享自己的人生故事，她提到，父親一直改不掉酒駕這個壞習慣，也沒錢繳罰款，還是她四處借錢籌出8萬元，才免去牢獄之災，無奈情況根本沒有改善，加上想到過去破碎的童年生活，心已經麻痺到哭不出來了，「這輩子當你們的女兒就夠了，下輩子、下下輩子都不要再見了。」

▲原PO為父親籌錢繳罰款，自己卻過得很不快樂。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，小時候父親經常不在，就連她被阿姨打，父親也只淡淡丟下一句「應該的」，至於母親，「她根本沒說過她愛我」，從小到大，所有的困難都是獨自一人挺過來，例如小時候被同學取笑爸媽離婚、青春期心情難過沒人可以傾訴，高中搬到台北居住，一樣無人關心，直到有一天父親突然打電話來，一開口就要她拿出8萬元幫忙繳酒駕罰款，不然會被抓去關，「他說他以後不會再這樣，於是我四處借錢籌給他，那陣子過得有多苦，他完全不在意。」

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然而，父親並沒有改掉這個壞習慣，照樣繼續酒駕。除了父親的離譜行徑，原PO無奈表示，後來她結婚、生孩子，母親也沒有給過任何幫助或關心，只是罵她、念她，甚至希望可以斷絕母女聯繫，這樣母親就能像年輕時一樣，繼續過自己的生活就好，「沒關係，一切我自己一個人承受，希望你們真的好好保重，我只是想告訴你們，我不會原諒你們，永遠不要出現在我面前。這輩子當你們的女兒就夠了，下輩子、下下輩子都不要再見了。」

▲原PO很羨慕別人有父母關愛。

原PO說，看到別人的父母總是感到很羨慕，而自己的母親幾乎不管她，父親也只會在喝醉酒的時候打電話來，「我爸爸說他很愛我，但他只有在喝茫的時候才會打給我」，有一次甚至傳來滿臉皺紋的照片，她看完卻完全沒有感覺，這才發現自己真的已經太疲倦了，「小時候我在家哭的時候，長大被生活壓到喘不過氣的時候，你們在哪？是你們造成這種不健康、不正常的家庭關係」、「以前我還會哭，現在真的完全麻痺」。

其他網友看完原PO的人生經歷，紛紛留言加油打氣，期盼她能早日走出陰影，活出自己的人生，「好好保護自己，不要被道德綁架了」、「真的很辛苦，熬過來就接著過自己的人生，一起加油」、「妳很棒！把妳的愛全部都獻給妳的小孩，讓他們在充滿愛的人生中長大吧」。

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