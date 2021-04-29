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臉書PO文吃大餐！阿姨酸「不孝」沒揪家人　網爆共鳴：直接封鎖

▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲在臉書上發文，遭到親戚指指點點。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會在臉書個人頁面上，分享生活上的大小事，抒發個人心情，一名女網友氣噗噗表示，在個人頁面上拍照打卡，去吃大餐、旅遊玩樂，結果被阿姨酸「不孝順」，出去享受都沒有找家人一起，明明是私人空間，卻搞得像是家庭群組，做任何事情都會被放大檢視，貼文一出，不少網友都有類似的經驗。

女網友在臉書「匿名公社」發文，在個人臉書發布心情文，紀錄平常生活發生的大小事，阿姨看到後酸她「不孝順」，吃好吃的不找家人一起，出去玩放鬆享受也不找家人，「我很難理解，各自過得快樂不是很好嗎？而且抱怨的人還不是我媽，是阿姨」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲原PO氣噗噗發文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

她生氣表示，平常她每月都會拿孝親費給媽媽，有時是5千元，有時是1萬元，但媽媽卻表示自己還有在賺錢，不想要什麼都跟小孩拿，因此每月都會給她1千元，此舉也被阿姨酸是不孝的表現，令她怒火大發，「不覺得自己管很多嗎？還以為全世界都要聽妳的？自己的女兒都管不好，還有心情管別人的女兒嗎？」

對此，網友們回應，「就是因為自己的管不動，所以來管別人家的來滿足」、「於是我就把他們通通封鎖了」、「這就是我不想加親戚臉書的原因，看你過得好說你浪費錢，看你過得不好就說你不會賺錢，宣洩心情還要被留言指指點點」、「不加長輩才是王道」、「臉書發文鎖權限，親戚絕對看不到」。

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