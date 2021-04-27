「顏值低別生小孩」勸世文惹議　唇顎裂人夫602字曝心聲：真的難

記者黃翊婷／綜合報導

有一名網友日前在臉書「匿名公社」PO文奉勸，長相不佳的人不要生小孩，「會毀了孩子的一生」，掀起網友正反意見爭論。接著，一名患有唇顎裂的人夫27日凌晨在同社團PO出一篇602字的文章，分享自己這一路走來的人生經驗，並坦言「小孩的世界其實是很直白的惡毒」，讓其他網友超心疼。

▲原PO透露與老婆至今仍不願意生孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，自己一出生就患有唇顎裂，到成年動手術以前都是沒有鼻骨的，後來與同樣患有唇顎裂的老婆結婚，兩人至今都沒有生小孩，不是因為覺得醜，而是沒有錢，「我們有類似被疏遠、排擠的童年，（老婆）是結婚後被我影響才慢慢走出來的，但仍會常常做惡夢。」

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原PO坦言，面對霸凌大人或許可以熬過，但小孩沒有那麼強的心理素質，所以會漸漸變得沒自信，討厭自己也討厭社會，只是有些人走得出來，「比如我，因為從小愛看綜藝節目和喜劇學幽默，雖然學生時期也有被孤立，但就是靠多年來培養的幽默，在職場、人際關係上如魚得水。但有更多人根本很難走出來，如果你從小就被孤立，根本很難自信又樂觀起來。」

原PO認為，事實上大家就是喜歡帥哥、美女，畢竟社會上的「聖人」不多，「我講難聽一點，醜胖人根本沒資格內向，因為不太有人會主動親近你，小孩的世界其實是很直白的惡毒。」

這篇文章PO出之後，也引來許多網友討論，有人覺得原PO的想法太過消極，但也有人表示贊同。還有一名網友留言分享，自己的弟弟也是唇顎裂患者，求學時期常常被笑，當年為了保護弟弟，自己還跑去修理那些人，之後弟弟出了社會，過得比別人努力，加上個性隨和，現在已經成為上市公司的高階主管，「真的很替他高興」，所以也期望有類似經驗的人向前看，才能讓生活過得更美好。