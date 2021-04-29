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人夫離婚牽手小三「5年遭劈腿3次」　取暖反被全網洗臉現世報

記者黃翊婷／綜合報導

「我的婚姻就為了我女友而徹底結束。」一名網友28日在臉書「匿名公社」PO文抱怨交往5年的女友，原來他5年前外遇公司女同事（現任女友），並選擇與妻子離婚，沒想到女友後來也劈腿了，提完分手便避不見面，讓他非常難過。不過，大多數網友看完這篇取暖文，紛紛留言反酸是現世報，「報應啊，沒什麼好嘲笑，自己做的自己承擔。」

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲原PO離婚後與小三在一起。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關）

原PO提到，和現任女友是在5年前認識，兩人在同一間公司任職，女方到職時就給了很多聊天機會，加上當時剛好遇上婚姻危機，他越聊越走心，甚至謊稱自己已經離婚了，大約交往2週至1個月左右，因為受不了良心譴責，這才選擇坦白婚姻還在的事實，希望結束這段婚外情，沒想到女方一直不願放手，「這些年有空她就希望我陪她，我很寵她，我真的也很愛她，因為對不起她，我也盡量陪她。」

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後來，原PO與妻子坦承外遇，這段婚姻就算是為了女友而徹底結束，「婚姻結束後我一直希望能跟她有個結果，但這一拖又是3年」，雖然這段時間裡，他的付出都是心甘情願的，但無法接受最後女友竟然是用逃避的方式來結束這段感情，女友在今年3月31日與其他男性發生性關係，4月2日就提出分手，從此人間蒸發，這個結果對他而言相當煎熬。

原PO表示，在找不到女友的20多天裡，他真的是精神崩潰，到家裡找被報警說是騷擾，第二次去連門鈴都還沒按，就被衝出來的3個人圍毆，「我承認我放不下5年的感情，我不應該去找她，但我也不該受到如此的對待」，一想到女友這5年來已經偷吃3次，他選擇一再包容原諒，下場卻是這樣無情的對待，真的非常痛苦，「我真的很恨自己太過愛她。」

不過，雖然原PO在文章一開頭就針對外遇的事情道歉認錯，但大多數網友看完這篇取暖文，還是選擇力挺最無辜的前妻，並紛紛留言酸諷他，「報應啊，沒什麼好嘲笑，自己做的自己承擔」、「現世報」、「當初為何要不老實？你就是騙，不用再辯解了」、「很想同情你，但你現在的痛苦，你的元配應該很能感同身受」。

▼原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

人夫為小三離婚「5年遭劈腿3次」。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

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