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社會 社會焦點 保障人權

2樓鄰居頻檢舉「噪音空污違建」　餐酒館老闆一招反制卻更慘

震退惡鄰居「震樓神器」（圖／翻攝自淘寶網）

▲餐酒館老闆不堪頻遭檢舉，在天花板裝「震樓神器」打擾鄰居清夢遭起訴。（示意圖與本案無關／翻攝自淘寶網）

記者劉昌松／台北報導

台北市大安區1間餐酒館王姓老闆因為受不了2樓鄰居時常檢舉噪音、空污、違建，竟然買來有「震樓神器」之稱的工具設備，深夜對著餐廳天花板狂震猛搖，妨害2樓住戶一家安寧，檢警持搜索票到店家準備追查噪音來源時，王男自己拿出設備坦承犯行，台北地檢署29日依強制罪起訴王男。

起訴指出，王姓男子從2019年3月20日起，承租店面經營1492餐酒雪茄館，但從2020年開始，就不斷有環保局、建管處等公務單位上門稽查，2樓的鄰居家人時常跟在一旁指指點點，向稽查人員質疑店家製造噪音、空氣汙染、還有違建使用等違章。

睡覺,睡眠,失眠,做惡夢,頭痛（圖／達志／示意圖）

▲檢察官認為深夜使用震樓神器逼人接受聲響震動，涉嫌強制罪。（示意圖／達志）

2020年間，2樓鄰居另外提出刑事告訴，指控店家開始在半夜打烊後，仍刻意製造噪音，害得一家人不得安寧，睡不好覺，控告王姓老闆、員工、以及出租店面的房東等6人涉嫌妨害自由，檢警獲報準備前往搜索找出噪音源時，剛好在店內的王男坦承，從2020年8月22日起，到10月28日為止，會在天花板裝設震樓馬達，與手動、電動震樓工具，但之後就沒再用了。

檢察官調查認為，王男因不堪頻遭檢舉，就利用震樓神器在深夜、凌晨不定時敲擊樓板，製造擾人聲響和震動，嚴重妨害鄰居的居住安寧權利，使2樓鄰居一家人長期忍受這些聲響、震動，涉嫌妨害自由罪章中的強制罪，依法提起公訴；至於餐廳員工以及房東等人與本案無關，均不起訴。

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