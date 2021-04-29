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周四0點來水！台中妹苦等半小時「要不洗澡睡了」　竟是鄰居奧步

▲▼洗澡,水龍頭,蓮蓬頭,水溫,浴室,淋浴。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原po發現，來水時間變晚了。示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中「供5停2」限水措施持續進行，對苦主們來說，撐過那兩天，水來了的一刻也變得珍貴；然而，一名女網友發現，有鄰居為了讓來水變快，竟關掉其他住戶水塔的開關，害她深夜狂等超過半小時，仍無法洗澡。

女網友昨夜在「爆怨2公社」提到，目前她所在區域是從周二0點開始停水，周四0點來水，前兩次來水都很早，大概在周三晚間10點就恢復供水了，怎料從第三次開始，時間都過了水還沒來。

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隔幾天，原po到大樓總幹事辦公室詢問情況，震驚得知是某個住戶所為，「對方為了讓他們的水塔來水快，關了其他住戶的水塔開關，聽了超級生氣，怎麼會有這麼自私的人啊！」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲德基水庫水位持續下降。（圖／民眾提供）

在寫下抱怨文的同時，女網友無奈直呼，「到現在水還是沒有來，準備不洗澡睡覺了！」不過，事後她開心回報最新情況，水終於在0點35分時來了。

對此，網友們也傻爆眼，紛紛回應「關他的水塔+上鎖」、「自私的生物無處不在」、「我北屯晚上6:00就來水了」、「聯合其他被他關掉水塔的住戶，輪流關他水塔」、「超扯~怎麼那麽不要臉+自私，下次先把他的關掉」。

另據水利署最新資料顯示，中部多個水庫僅明德的水量上升，蓄水率為9.3%，其餘鯉魚潭5.2%、德基3.5%，而日月潭和霧社水庫，雖然在26、27日日增加百萬噸水量，但因台電調度放水量也很大，每日降雨量又不穩定，水位仍未上漲，跟昨日水量相比，也是下降的情況，蓄水率則分別為31.8%和7.7%。

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