推動大溪韭菜文化館、豆渣再利用　李柏坊提新農業經濟藍海計畫

▲李柏坊推動大溪韭菜文化館、豆渣再利用，提新農業經濟藍海計畫。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會29日進行首日市政總質詢，市議員李柏坊仍維持過去「海量」海報的風格，以明確的圖文凸顯訴求，談到大溪中庄地區韭菜栽種面積寬廣，是北台灣規模最龐大的韭菜專業區，建議市府設置韭菜產業文化館，將有利於農產業行銷，提高農民收益，並促進觀光旅遊。市長鄭文燦認為，中庄休閒農業區內可以加進韭菜產業文化館範圍。

談到豆渣再利用及黃金豬議題，李柏坊表示，桃園黑毛豬食用豆渣，成長快速、肉質優良，可以稱作桃園的黃金豬，他已經申請了相關專利，不但可以去化豆渣餘料，又可降低養豬業者飼料成本，期盼農業局研議推廣豆渣運用。市長鄭文燦表示，桃園已在推動桃園豬及台灣豬雙標章，目前豆渣養豬及養豬協會已有合作，未來行銷在地豬肉，也將包括健康鮮美的黃金豬在內。

李柏坊另提出新農業經濟藍海計畫，由政府作為平台整合青農、專業農民、通路商、資金、技術、以及小地主大佃農的補助加碼之下，形成一個農漁牧養殖生產區塊鏈的循環經濟園區，同時推動推光合菌的應用，除了降低肥料施用量外，更提升農產品品質。鄭文燦說，目前環保署已經在試辦光合菌計畫，未來將媒合新的示範點，為永續農業找到新的方向。

有關大溪景觀電梯問題，李柏坊說，僅一座電梯無法滿足旅客承載量，若損壞進行維修工程時，完全無法使用，嚴重影響政府形象，造成不友善的旅遊環境，因此建構第二座景觀電梯有其迫切性與必要性。鄭市長同意，他將請觀旅局推動第二座景觀電梯，但必須考量安全並找到適合文化生態的地點。

李柏坊也建議，桃園市老街包含大溪老街，三層老街，龍潭三坑老街，楊梅富岡老街，桃園舊城區等，他山之石可以攻錯，為保存老街古樸歷史特色，不破壞老街紋理，突顯古都文化，以符合老街發展，找回老街新生命，桃園各區老街也應該仿效台南市制定「桃園市歷史新街區振興自治條例」，訂定自治條例之後，作為老宅修復的依據，重新賦予老宅新生命。

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