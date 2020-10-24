全民音樂野餐會親子同樂！　李柏坊：全台最幸福所在是大溪

▲李柏坊(右一)說，在好山好水又有好人文的大漢溪畔，親子野餐聽音樂，很幸福。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

涼風徐徐，在地樂團接力演奏，全民音樂野餐會太有趣！桃園大溪月眉社區發展協會24日舉辦「全民音樂野餐會」，吸引600名民眾參加。市議員李柏坊說，全台最幸福的所在是大溪，好山好水還有好人文，看到接力演出的樂團，有許多年齡八、九十長輩，讓他體會只有心情快樂，身心才會健康！

▲▼「全民音樂野餐會」接力演出。（圖／廖帝權提供）

李柏坊於應邀進行有獎徵答活動中，「規定」現場60歲以下的民眾，不能舉手參加，只見會場舉手熱絡，凸顯台灣的高齡化現象。大溪月眉社區發展協會指出，辦理「全民音樂野餐會」，本來是地方社區發展協會的小活動，邀請在地的社區民眾表演團體一起來玩，由於這樣的野餐活動同時可以觀賞音樂表演受到大家的喜愛，因此今年第3屆舉辦，報名熱絡。

▲▼「全民音樂野餐會」一年比一年熱鬧。（圖／廖帝權提供）



今年的活動場地，在風景優美的大漢溪畔、月眉槌球場進行，參與民眾可以在槌球場平坦的草地上鋪著野餐墊、放風箏、隨音樂起舞、享用野餐同時也觀賞在地社團、樂團演出，已成為大溪區社區活動最具親情倫理特色活動之一。今年的演出單位有：月眉花鼓、月眉亂打秀、月眉千歲鼓等10多個團體接力演出，包括立委趙正宇也出席活動。

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