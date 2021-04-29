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社會 社會焦點 保障人權

銅板價追劇神器被抄了！TvPay8.4萬影片全下架　天價侵權金額曝

記者張君豪／台北報導

刑事警察局電偵大隊執行「淨頻專案」大掃蕩非法機上盒及竊訊機房。警方鎖定一個聲稱是「台灣團隊、全新開創」本土自製非法影視平台「TvPay」，電偵大隊會同新北市警刑大科偵隊、保二總隊刑大保智大隊共組專案小組，日前收網逮捕TvPay機上盒業者蕭姓男子（50歲）及後端工程師、客服人員共7人。

▲號稱台灣本土追劇神器TvPay機上盒提供盜版影劇遭刑事局電偵大隊查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲號稱台灣本土追劇神器TvPay機上盒提供盜版影劇遭刑事局電偵大隊查獲，警方查扣工程端電腦主機。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲號稱台灣本土追劇神器TvPay機上盒提供盜版影劇遭刑事局電偵大隊查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，TvPay機上盒標榜以台灣本土開發，而且是合法的多媒體影音撥放平台，民眾下載後只要每月支付66~82元「銅板價」就可以收看台灣所有第四台電視頻導，也可收看包含Fuji TV、 NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi等日本知名電視台節目。

▲號稱台灣本土追劇神器TvPay機上盒提供盜版影劇遭刑事局電偵大隊查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

TvPay有多厲害，不但上述日劇廠商紛紛委託「日本一般社團法人內容產品海外流通促進機構（簡稱CODA）」在台分支部跨海提告，國內霹靂國際多媒體、民視、東森、TVBS、三立、年代、壹電視、中天、八大、非凡、緯來等多家電視亦委任「中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會」報案求助，警方粗估該機上盒及收視軟體侵權金額約達新台幣4.8億元。

電偵大隊指出，業者為規避妨害著作權刑責，以官方APP為掩護，另提供用戶使用侵權APP程式「網路視頻」，並以網路卡號碼綁定設備，讓用戶利用相關APP的連動性得以收視盜版影集，藉此辯稱是「使用者個人行為」規避法律責任。

專案小組4月7日持搜索票到新北市中和區一處商辦大樓搜索，查獲蕭男及聘僱的軟體、網站工程師等7名涉嫌人，查扣涉案APP及網頁後台程式碼、電腦主機15台、雲端伺服器22台、機上盒468台、後台影片共計8萬4683部。

警方查扣主機發現，主嫌集團的電腦後台硬碟包含最近才剛熱播台劇《未來媽媽》、《天橋上的魔術師》都被盜版低價販售收視權牟利，但該平台操作介面都是簡體中文，警方不派除TvPay聲稱的「台灣團隊開發」其實是台灣皮大陸骨的侵權OTT平台。

蕭男到案後否認提供盜版影音平台、機上盒，辯稱是工程端測試用的頻道被經銷商、消費者拿去鑽漏洞大看低價影片，甚至強調自己「每個月花2-300萬平台維持費用」自己也是受害者，但檢警不採信他的說詞，訊後將他及平台工程師依違反著作權法等罪名函送新北地檢署查辦。

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