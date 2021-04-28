拜完中和四面佛就被逮！詐團專騙印度人　求籤「準得嚇人」

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊28日宣布破獲台灣詐騙史上首例詐騙印度人的超跨國詐騙集團，警方接獲線報指稱，楊姓主嫌（25歲、違反著作權、詐欺等多項前科）不明途徑取得跨國集團詐騙教戰守則，利用Google翻譯軟體成立粉專吸引印度網友參加TMO網路創業平台，利用分級會員點讚分享網路農場影片方式，吸引印度民眾投資獲利，粗估詐騙金額逾新台幣100萬元以上，約有2600多名印度民眾被騙。

▲楊姓主嫌經營專騙印度人詐騙集團，日前拜四面佛求下籤並立即落網，神明靈驗讓檢警感到不可思議。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊姓主嫌經營專騙印度人詐騙集團，刑事局特警出動霰彈槍破門攻堅。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，楊姓主嫌及其共犯等7人從今年1月起，在新北市中和區中正路一棟社區大樓經營詐騙機房，刑事局獲報後會同新北市警海山分局、新北刑警大隊共組專案小處展開調查。

楊嫌以臉書內取名印度人姓名或成立臉書粉絲專頁，在臉書公開招攬印度民眾來投資，聲稱只要在特定YouTube影片「點讚」即可獲利之投資方式，機房成員向被害人誆稱此投資為跟YouTube影片創作者合作，申請帳號去點擊特定影片即可賺取利潤，也可邀更多人加入後抽取傭金。

▲楊姓主嫌經營專騙印度人詐騙集團的經營手法流程圖。（圖／記者張君豪翻攝）

楊嫌標榜只要吸收下線越多，就可類似老鼠會抽傭，投資者也可更花多錢儲值升級更高等級VIP，被害人約花10萬元盧比、折合3萬元新台幣就可升級到VIP最高等級，但民眾花錢後就遭詐騙集團成員封鎖刪除，加上該集團詐騙的是印度人，有恃無恐認為不會遭台灣警方鎖定。

專案小處報請新北地檢署檢察官黃佳彥指揮，警方4月20日搜索票攻堅，當場查獲楊姓主嫌等7人，並扣押電腦主機13台、電腦螢幕30台、監視器主機1台、路由器3台、分享器1台、監視器鏡頭4支、針孔攝影機4支、電器遮斷器1台、遙控器3支、手機35支等證物等贓證物，警詢後全案依刑法詐欺等罪嫌移送新北地檢署複訊，楊嫌等人分依15～10萬元不等金額交保候傳。

▲楊姓主嫌經營專騙印度人詐騙集團，日前拜四面佛求下籤並立即落網，圖為相同籤詩內容的範例，並非楊姓主嫌所抽籤詩原本。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局並同步通知國際刑警駐外聯絡官、及外交部駐印度經貿辦事處司法組人員協助處理被害人指控後續事宜；離奇的是，楊男篤信四面佛，落網前曾到中和四面佛拜拜求簽，卻求得「假君財物自當還、謀賴欺心他自奸、幸有高臺明月鏡、請來對照破機關」，解籤意思是權謀詐欺得來的財物定要歸還，否則會吃上官司，結果楊嫌拜佛完後隨即落網，也讓警方嘖嘖稱奇驚嘆神明靈驗。

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