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民進黨北市黨部高層兒涉詐欺販毒遭收押　北市黨部「依黨章處分」

▲圖為刑事局外觀、以及該局宣導高風險賣場宣導圖。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局日前偵辦詐欺集團案件，意外逮捕民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局4月20日偵辦詐欺集團案件，意外發現民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子、有北聯幫幫派成員背景的趙介佑涉嫌案，警方查出趙映光現年29歲的兒子趙介佑（毒品、槍砲等多項前科）涉嫌經營詐騙集團充當車手頭率領詐騙車手在北投、淡水一帶金融行庫提領被害人匯款，並教唆車手外送販售毒品，刑事局偵七大隊會同北投、大安警分局行甕逮捕趙介佑等4名涉案成員到案。

根據警方調查，趙映光是民進黨台北市黨部執行委員，也曾代理過北市黨部主委、目前趙映光仍是民進黨台北市黨部評委召集人，他兒子趙介佑也是民進黨員，同時也是北聯幫分子，警方偵辦2020年一起詐欺案件，發現該集團施姓主嫌等6人經常在北投、淡水一帶ATM提領詐騙贓款，警方向上溯源，羈押6名主嫌後鎖定該車手集團幕後主嫌為有民進黨黨員身分的趙介佑。

刑事局偵查該詐騙車手集團發動兩波搜索行動，先後與北投、大安警方配合在北投、中山區搜索拘提，逮捕趙介佑、陳威宇等4名涉案犯嫌，並在陳嫌住處起獲600多包新興毒品毒咖啡包，趙嫌家中則起獲K他命毒品，警方偵訊發現陳嫌負責與上游詐騙集團聯絡分工，趙嫌則負責招募車手提領被害人贓款。

檢警查出該集團1年提領詐騙贓款超過新台幣500萬元，趙嫌則可從中抽水獲利，但趙男到案後否認販毒，訊後檢警認為趙男語多保留，聲押兩人獲准。

對於有民進黨員身分的親兒涉案詐欺犯毒，趙映光本人27日發表聲明「本人因教子無方，兒子趙介佑涉及刑事案件遭到檢方聲押。對無辜牽連此事的長官我深感自責與抱歉。毒品危害社會、國家，身為父親我痛心疾首。」「身為父親我難辭其咎。也對浪費社會資源深感抱歉，我期望兒子能深刻反省，並在接受法律制裁後能痛改前非。做一個對社會有貢獻的人，讓我的孫子引以為榮。也呈請嚴懲、勿枉勿縱」

民進黨台北市黨部也緊急發表聲明「趙姓黨員嚴重影響本黨之名譽及形象，將依黨章及紀律評議裁決條例規定予以處分。」但對於總統蔡英文日前強調「政府打擊毒品的決心不會改變，也不容許任何挑戰」民進黨員涉毒及經營詐騙集團顯得格外諷刺。

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