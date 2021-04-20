逢甲夜市旁藏洗錢基地　每月經手髒錢1.2億！8年級幹部月領10萬

▲刑事局偵七大隊在台中逢甲夜市旁攻堅破獲一大型洗錢水房並逮捕15人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊從2020年11月起接獲線報，輾轉從關務署掌握有不法集團寄送大陸人頭帳戶資料，以及U盾來台疑似從事洗錢，刑事局陸續監控收網，發現以翁姓主嫌為首的詐騙洗錢集團隱身在逢甲夜市旁的透天厝內，並自號「嘉達」轉帳水房，警方查出它們每月洗錢金額約人民幣3000萬元，換算台幣達1.2億，經營期間綜計經手洗錢超過新台幣5億元，警方日前收網逮捕翁姓主嫌及集團成員共15人。

▲刑事局偵七大隊在台中逢甲夜市旁攻堅破獲一大型洗錢水房並逮捕15人。（圖／記者張君豪翻攝）

根據刑事局調查，發現「嘉達」水房翁姓負責人（46歲、有暴力討債前科）在台中市區經營洗錢水防，近年來率續轉換位置，近半年更以每個月3萬元租金，租下位於逢甲夜市旁西屯區透天厝，並以月薪3萬8千到4萬元聘雇年輕男女加入幫忙洗錢。

警方查出「嘉達」水房組織嚴密，新進員工如果用心幫忙洗錢轉帳，還可獲得千分之1.5抽成績效獎金，普遍成員月薪都在4~5萬元以上，其中年僅24歲的張姓幹部就因帶人得力工作相當認真，月薪固定在10萬元以上；因為翁姓主嫌敢給，也讓這些青男女趨之若鶩，紛紛呼朋引伴加入，也因該水房經手金額龐大，檢警粗估每月獲利最少在180萬元新台幣。

刑事局會同彰化縣鹿港警分局偵查隊，台北市刑大偵二隊，台中市第六分局共組專案小組，分別在今年3、4月陸續收網逮捕翁姓主嫌及水房集團成員共15人，翁嫌落網辯稱幕後另有藏鏡人，他僅是被推舉當集團負責人，辯稱自己是掛名人頭。

但警方查出，翁姓主嫌水房還與台灣涉及詐騙的「九州娛樂城」配合，由博弈業者誘騙民眾博弈、投資後拒出金並封鎖帳號，嘉達水房則負責幫忙處理該娛樂城詐騙贓款，目前警方約談九州案8名被害人到案，初步清查翁男水房居間幫忙洗錢金額超過百萬。

▲刑事局偵七大隊在台中逢甲夜市旁攻堅破獲一大型洗錢水房並查扣犯罪用電腦。（圖／記者張君豪翻攝）

警方這次查扣行動主機8台、U盾87個、行動電話53台及洗錢帳冊等證物，訊後並依違反賭博、詐欺，洗錢防制法、組織犯罪條例移送台中地檢署偵辦，翁姓主嫌裁定50萬元交保候傳，其餘成員亦遭裁定交保。

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