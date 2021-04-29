台鐵6大改革　新城際列車最快10月營運優先服務宜花東

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌29日表示，台鐵改革將朝企業化轉型，例如朝國營公司化方式轉型，首列新城際列車6月到港，年底前會有7部新列車，將優先投入宜花東鐵路營運，提升運量。

行政院上午舉行院會，由交通部報告台灣鐵路管理局改革方向。據行政院政務委員兼發言人羅秉成轉述，行政院長蘇貞昌在院會指示，台鐵百年來對運輸提供服務，貢獻良多，台鐵員工盡心盡力，每年服務億萬人次的旅客，國人都相當感謝，台鐵的改革勢在必行，政府有決心將集全國之力，一定要把台鐵的改革做好，這個改革的工作跟責任，政府不會讓台鐵獨自承擔。

▲台鐵6大安全改革措施。（圖／交通部提供）



蘇貞昌強調，改革兩個重點，安全和轉型，安全部分，主要要求有票有位安全準時到，這是台鐵所提的報告在安全的面向，首先在營運的管理機制上，台鐵以後的重大興建工程，都由鐵道局管理，讓台鐵專注在營運上，為了整合運工機電四大系統的橫向聯繫，台鐵局5月1日起成立北、中、南、東協調中心並開始運作，有部分的協調中心開始運作了，局長親赴各中心辦理區主任佈達並召開第一次會議。

施工安全管理方面，蘇貞昌指出，台鐵的工地安全管理，要由台鐵直接負起管理的責任，包括無人站保全的強化，工地進出的有效管制，工區的管理和軌道安全的防護要再提升，要在5月底前完成。

對於違反規定的廠商，蘇貞昌提到，要建立一套防堵機制，契約的規定是一回事，違反契約如果不能及時把這樣的違反情形給防堵，憾災再發生，追究契約責任其實就沒有什麼意義了，重點要在第一時間揪錯，這套機制建立起來要確實執行到位，一旦違反，該重罰就重罰，該解約就解約，本次事件存在未依規定辦理停權通報，未具資格者擔任工地主任，就是要堵住這樣的缺漏。

列車安全部分，新城際列車(EMU3000型)第一列今年6月底到港交車，蘇貞昌指示，這些列車到年底前會有7部新列車，每部列車有12節車廂，載運乘客數為538人，會增加運量，新城際列車要優先投入宜花東營運，第一列6月抵台的新城際列車最快10月投入營運，今年底計3列可投入營運。

蘇貞昌強調，安全到位，確保安定，轉型就要啟動，台鐵不論怎麼轉型，政府絕對保障1萬5千名員工的權利，薪資福利不會減損，一定要改革，越改要越好，未來台鐵朝企業化轉型，朝國營公司化方式轉型，可以讓企業化以後運作活、營業活、財務活，營業的利潤跟成果還可以分享給員工，對員工的保障與福利只會越來越好，請台鐵員工對政府放心，但也請台鐵員工負起責任，專助在鐵路的營運跟安全上。