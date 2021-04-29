快訊／台鐵緊急通報專線10個數字太難記！　交通部改為「19XY」

▲交通部發出公文，台鐵緊急通報電話將改為「19XY」。（點圖可放大／翻攝自陳以信臉書）

記者楊蕓／台北報導

台鐵太魯閣4月2日發生嚴重出軌意外，釀49人死亡逾200人受傷。國民黨立委陳以信日前在立法院院會國是論壇中呼籲，應設置簡單好記的鐵安專線。陳以信29日在臉書貼出台鐵局公文，提及台鐵已向NCC洽詢申辦，將會辦理租用「19XY」的簡碼，他表示這是正面發展，希望台鐵腳步加快，更要具體落實各項改革承諾。

陳以信表示，這次太魯閣號悲劇是百分百人禍，但當工程車滑落鐵軌時，如果現場有任何一人記得「0800-800-333」的台鐵緊急電話，或許只要一通電話，49條人命就可以挽救下來。然而，電話號碼太難記，連部長、次長都記不得，用途也答錯，叫包商怎麼記得住？一般民眾更是不會知道。

陳以信表示，當時他要求台鐵立即研議，申請一組簡化號碼，不只要方便好記，政府還要廣為宣傳，要做到童叟能背、路人皆知，未來一旦看到軌道有狀況，馬上就能通知台鐵，立即將軌道上的列車暫停下來，可以緊急避免可能的傷亡發生。

陳以信說，他昨天收到台鐵公文，答覆台鐵已向NCC洽詢申辦，將會辦理租用19XY的簡碼，「這是正面發展，未來希望台鐵腳步加快，更要具體落實各項改革承諾，不管是企業化、公司化或民營化，台鐵改革只有一條路，就是安全的路！」