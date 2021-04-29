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政院拍板！台鐵3年內完成企業化改革　蘇貞昌承諾保障1.5萬員工權利

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲太魯閣號出軌事件震驚社會，政院拍板3年內完成企業化改革。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號出軌意外造成49死、超過200人輕重傷，掀起外界關注台鐵改革，府、院也正視台鐵營運模式需朝企業化改變的需求。交通部29日在行政院會報告「台灣鐵路管理局改革方向」，預計3年內完成國營公司化。但行政院長蘇貞昌仍期盼加速，並指示祕書長李孟諺、政委龔明鑫協助轉型工作。

交通部長王國材指出，台鐵目前是朝「國營公司化」來規劃，過去營運單位有很多經驗，如中華郵政、桃園機場公司、港務公司等，過去交通部有相當多的經驗。現在員工擔心的公職設計，可以沿用公職身份，這已經在進行研擬，相關福利、待遇不會減少。

王國材說，「目標是在3年內完成國營公司化」，若能加速就盡量加速。至於政院每年要挹注台鐵59億退休金等衍生債務，王國材說，目前台鐵負債2000億，其中676億舊制退撫金期望能打消掉，剩下1400億元左右借款，由台鐵自己創造營收繼續努力。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

政院發言人羅秉成則說，台鐵百年包袱、政策負擔，改革不會由台鐵獨自承擔。對於無法獲利的服務性路線、偏鄉小站的營運，虧損都將由政府補貼，及每年應支付員工退休金及衍生債務利息等，行政團隊都會全力支持。

羅秉成表示，交通部長王國材提到要在3年內完成改革，「院長期待要加速」，最近注重安全面，但安全不會一次就完成改革，一定是持續、永無止盡，因此院長特別指示，秘書長李孟諺負責安全改善；轉型部分，則由龔明鑫負責督導；法制化的問題，則由他督導協調。

▲行政院長蘇貞昌出席太魯閣事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

蘇貞昌在院會中也提到，光這一周就已召開3次台鐵改革相關會議。整個台鐵的改革分三個面向著手，第一就是「安全」，政府全力支援，可以做的，都即刻展開；第二就是「安定」，包括人（員工）的安定和錢（財務）的安定；第三就是「轉型」，組織調整要在確保員工權益下辦理，讓臺鐵員工都能安心，也兼顧未來的願景。

蘇貞昌強調，他對台鐵的要求就只有一個－「有票有位，安全準時到」，其中「安全」更是第一要務。在整體營運管理機制上，日後台鐵的重大新建工程，將由鐵道局辦理；為了整合「運、工、機、電」四大系統間的橫向聯繫，台鐵局自5月1日起，就會在北中南東成立4個地區協調中心，並立即開始運作。

在施工安全管理方面，公共安全政府責無旁貸，就算是委託廠商辦理專案管理、設計、監造、施工，仍應由機關負起全責，確實督導廠商依相關法令及契約落實風險評估、工地管理等。

蘇貞昌說，已要求台鐵局負責台鐵的工地安全管理，包括1.無人站的保全。2.工地進出的有效管制，讓工區管理與軌道安全防護再提升，這些都要在5月底前完成。3.對違反規定的廠商，建立一套嚴格防堵機制，且確實執行到位，一旦違反，該重罰就重罰、該解約就解約。

另外，台鐵轉型的最大阻力來自於內部，蘇貞昌說，台鐵財務虧損問題是長年累積下來的歷史包袱與政策負擔所衍生，而臺鐵是國營事業機構，也承擔了交通平權與正義，肩負公共運輸責任。

「今天，台鐵已不能再抗拒轉型了。」蘇貞昌強調，無論台鐵怎樣轉型，政府絕對保障現有1萬5000名員工的權利，不論薪資、福利、年資等，都不會有任何減損。

蘇貞昌說，政府對於台鐵的改革，一定做到人事安定、財務安定，絕不會造成台鐵負擔，「台鐵員工只要安心、專心，負責營運安全，提供最好的服務」，未來台鐵將朝企業化轉型，「用人活、運作活、營業活、財務活」，經營的利潤與成果，還可以分享給員工，對員工的保障與福利，只會越來越好，請台鐵員工對政府要有信心，也請放心。

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