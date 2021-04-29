堅持不要公司化！台鐵工會稱「交通部唬人」怒嗆：將有大反撲風暴

▲台鐵將進行組織改革。（圖／記者呂佳賢攝）



記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，總統蔡英文喊出台鐵必須組織改革，交通部長王國材昨日表示，預計於3年內完成國營公司化。然而台鐵企業工會今日發布聲明表示，無法認同交通部唬弄全體國人與台鐵員工，掛牌分區公司、定位公司化等決策都未與工會討論，工會正在醞釀抗爭行動。

王國材昨表示，台鐵預計將在三年內完成國營公司化，第一年先解決行車安全等問題，第二年與工會員工進行談判溝通，等於留有兩年的緩衝時間，一邊改善財務包袱與組織變革，同時會找專家討論諮詢，第三年就可完成國營公司化的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵企業工會今日發布聲明怒嗆，「提醒交通部與台鐵局，你們正在醞釀一場大反撲的風暴」，工會怒指交通部玩起模糊文字遊戲，明顯就是唬弄全體國人及台鐵員工，對此無法認同。

▲台鐵行車事故頻傳，國人對其信心日漸降低。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵工會指出，交通部與台鐵局以突襲方式，掛牌分區中心與設定成立鐵路公司，皆未與鐵路工會溝通協商，頻頻以文字遊戲帶媒體風向，因此工會認為既已無溝通誠信，被迫展開積極動員，為抗爭預做準備。

台鐵工會表示，「呼籲全體鐵路員工團結一致，我們不接受這樣不公義的抹黑，政府把所有的原罪由基層員工來背負，該改革的是那些坐領高薪卻有權無責的主管階級，就算改制國營公司，這些肥貓仍然存在，錯誤的決策仍然存在，行車仍然不安全」。

台鐵工會強調，「改革之要務應該以行車安全為第一優先，過程必須說清楚講明白，模糊的字眼以及缺乏配套措施的空話政策，已徒增會員的不安定感，並造成恐慌」。

台鐵工會提醒，交通部應回歸三大改革方向，包括革新組織文化、改善財務困境、朝向永續經營，有關台鐵改革之路，鐵路工會已擬好所有改革事項與具體作法，共計三十六項，也建議交通部或台鐵局別再毫無章法，台鐵改革不是政治遊戲。