黑衣人闖警局砸電腦滅證　蘇貞昌：徹查到底

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

警界近來頻頻發生紀律問題，先傳出有黑衣人闖入中崙派出所，接著還扯出「滅證說」，北投分局也爆出未依規定私自借提人犯等。行政院長蘇貞昌29日說，絕對要徹查到底，不容有任何包庇，不管他是哪一種人施壓、關說，都要嚴予查出，既不冤枉哪一個警察，也不縱容，或者放過任何一個該負責的人。

蘇貞昌表示，今天早上在院會中，明白裁示要內政部督管警政署所屬案件相關的警察同仁，強調全體警察同仁長期以來在第一線各個崗位努力工作，建立人民對警察愈來愈高的信任度與支持聲望，絕不容任何極少數來破壞。

對於相關最近出現的三個案例，蘇貞昌說，就執法沒有依照相關要求，要加強訓練，對於像松山分局中崙派出所黑衣人闖進去，竟然還可以不移送法辦、不即刻逮捕，「非常不該、非常不對」，絕對要徹查到底，絕不容有任何包庇，不管他是哪一種人施壓、關說、包庇，都要嚴予查出，既不冤枉哪一個警察，也不縱容，或者放過任何一個該負責的人。

蘇貞昌指出，對於相關應該有的體制，如果還有破口、疏漏，也都要立刻補到位，絕不容極少數害群之馬，害了人民對警察的信任，以及好不容易長期建立民眾對警察的尊敬。

至於北投分局私自借提犯人，被翻出來他是民進黨員趙介佑，染黑又染毒的他，已嚴重影響民進黨聲譽，蘇貞昌說，他當民進黨主席時，確實有嚴予要求。蔡總統連任在民進黨大會的第一個公開宣示，就是絕不容民進黨受到所謂貪腐或其他不法的侵蝕，所以蔡總統已經公開嚴正要求，相信對於任何民進黨員，如有任何違法亂紀或傷害民進黨形象，黨部一定會嚴厲儘快處置。

媒體追問，北市警局這幾次螺絲大鬆，是否要究責更高層？蘇貞昌說，今天早上院會我有交代，相信內政部、警政署都會追查，同時法務部也已經有檢察官就各該案辦理，也要求法務部長一定毋枉毋縱。