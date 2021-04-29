被爆「不當解雇勞工」　中研院喊冤：該案用病假、生理假出國5次

▲中央研究院。（圖／資料照）

記者崔至雲／台北報導

中研院遭爆勞資爭議。高教工會今（29日）指出，近期中研院違法解僱勞工，該勞工因請假爭議遭解雇一狀告上法院，最終在今年3月獲判勝訴。但中研院說明，中研院並無對勞方職場霸凌，顯然與事實不符，該員工因常以病假、生理假、事假等事由，兩年半內隱匿出國旅遊達5次，嚴重影響內部秩序紀律、研發業務進度，並無不當解僱員工，對違規個案依法處理。

中研院解釋，該院給假規定遠優於勞基法保障，病假15日、事假5日內均支全薪，盼讓同仁能安心休養或處理要事。惟該個案屢次濫用上述請假制度，兩年半內隱匿出國旅遊達5次，嚴重影響內部秩序紀律之維護，違反勞動契約及工作規則，情節重大。目前此個案已進入司法程序，終止僱傭契約關係亦經本院考核審核委員會審議，一切均依勞基法及相關程序辦理。

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針對高教工會提出的「中研院對勞方有請假刁難、職場霸凌」等控訴，中研院也否認表示，該名投訴勞方代表之個人請假及出勤狀況異常，多次未經核准即離開工作崗位或不到勤，無故擅離職守，情節嚴重，復經查閱近年紀錄，違規達數十次，時數超過一百小時，經主管多次勸導，均置之不理。由於該員工為累犯，故中研院在核准請假之時，須據實審核其請假事由，並無刁難，對於違規事實均依相關程序辦理。

中研院強調，該院聘僱人員係以政府預算進用，自當妥為督導管理；且少數員工之個人行為不當，亦足以打擊同仁士氣。因此，對於違規個案，本院應予以糾正或懲處，以維紀律，善盡作為行政機關之職責。

中研院也說，中研院向來重視勞工權益，且差假規定優於勞基法保障。高教工會所提勞資爭議案例，係個案有違規的具體事證，濫用本院優於勞基法保障的給假福利，為釐清事實，並捍衛本院聲譽，特此聲明，以正視聽。

