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國家生技研究園區媒合會登場！打造新護國神山　7大核心設施曝光

▲▼國家生技園區舉辦媒合會。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲國家生技研究園區利用低溫液態氮保存人體組織樣本。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

「國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會（DEMO Day）」28日開幕，除前副總統陳建仁以院士身份出席外，中央研究院院長廖俊智、行政院國家發展委員會主委龔明鑫及生物技術開發中心董事長涂醒哲共同參與揭幕儀式，藉由DEMO Day提供上百個人才職缺外，同時聚集新創技術、資金及人才，激盪出生醫生技的解決方案。

DEMO Day由中研院生醫轉譯研究中心主辦，為期2日的媒合會邀請國內外生醫產業的專業人士、天使投資人、創投業者及國際藥廠出席，活動聚焦龔明鑫與製藥公司CEO分別主講的趨勢論壇、研究成果轉譯、19間潛力新創公司的成果投資媒合會、跨國藥廠及國際級加速器共同舉辦的國際媒合會，藉此媒合超過20間國內外生技大廠，提供上百個生醫職缺及超過60個單位的生醫新創成果等百餘件全球生醫專利技術。

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▲▼國家生技園區舉辦媒合會。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲實驗室利用核磁共振分析樣本組成成分。（圖／記者游宗樺翻攝）

轉譯中心主任吳漢忠補充，新版生技新藥條例修正草案今年2月出爐，有望成為扶植台灣另一座生技界的護國神山、生醫獨角獸的良藥。截至目前，由中研院與生技中心所扶植孵育的生醫新創市值，已高達數千億元的規模，佔全國生技產業總市值近3分之1；此外，國家生技研究園區30分鐘內可到達10大醫學中心，擁有全國最豐沛的人才庫以及中研院最頂尖的學研成果，可作為新創團隊研發的堅強後盾。

國家生技研究園區中，七大核心設施也在DEMO Day首度曝光，其中包含全台最新型的核磁共振自動上樣機器、高解析細胞分選儀器與先進蛋白體質譜儀等設施，能透過完整配備的設備取得活體動物核磁共振成像，還能構建台灣最完整的人體生物資料庫等。此外，園區內的「生醫新創加速基地行動辦公室」也提供國際廠商等業者作為行動辦公空間，來支援優秀新創計畫與團隊。

涂醒哲表示，在新冠肺炎肆虐當下，台灣的公衛、防疫能力和醫療水準受到各國肯定，但要落實政策，仍以「七分經濟，三分研發」的概念，結合「國家隊」聚焦最迫切的問題。此次DEMO Day正好讓生技中心與園區進駐單位共同打造完整生技發展聚落，讓園區未來培養出更多生技產業界的尖兵。

▲▼國家生技園區舉辦媒合會。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲前副總統陳建仁、中央研究院院長廖俊智、行政院國發會主委龔明鑫及生物技術開發中心董事長涂醒哲共同參加開幕儀式。（圖／記者游宗樺翻攝）

針對新冠肺炎疫情，此次DEMO Day還展示了病毒檢測、細胞治療及精準醫療，有諾華（Novartis）、武田（Takeda）等4大跨國藥廠、台荷加速器（Tiger Accelerator）、SmartLab等2大國際加速器與投資機構及亞馬遜雲端運算服務（Amazon Web Services）等國際公司投入；並舉辦生醫職涯發展論壇，邀請跨國藥廠主管、生醫新創公司創辦人、跨領域生醫以及專業獵人頭顧問分享職涯發展的選擇與經驗。

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