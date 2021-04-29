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肯德基勞動節3天「蛋撻1元」　網瘋揪：超佛心快吃起來！

▲▼肯德基原味蛋撻（圖／肯德基官網、臉書）

▲肯德基祭出連續3天「加1元就送1顆原味蛋撻」。（圖／肯德基官網、臉書）

記者林育綾／綜合報導

肯德基被網友為「被炸雞耽誤的蛋撻店」，經典的手作163層的酥脆葡式撻皮，讓消費者沈醉不已！而為了51勞動節優惠，在4月30日至5月2日「連續3天」購買任一種XL套餐，再加1元即可享有1顆原味蛋撻，網友看了也紛紛留言揪朋友「吃起來！」

肯德基表示，重量級XL套餐裡共有5種美味，而4月30日至5月2日期間，只要再加1元就多1味「原味蛋撻」，每份套餐限加1顆。日前在臉書公布消息後，馬上吸引大批網友留言相揪「走起！」「吃起來」「太佛心了吧！吃吃吃」，還有不少人笑說「蛋撻我買單」。

▲▼肯德基原味蛋撻（圖／肯德基官網、臉書）

▲肯德基祭出連續3天「加1元就送1顆原味蛋撻」。（圖／肯德基官網、臉書）

業者近來也推出「蛋撻熟客卡」，每張495元可兌換「3盒原味蛋撻」，即日起至5/3推出限時優惠「買1張送1顆」、「買3張送6顆」，而至5/31前兌換再享升級折扣，加5元還可升級「日光檸檬蛋撻」。

▲肯德基新品「日光檸檬蛋撻」造型宛如小太陽超萌。（圖／記者林育綾攝）

另外漢堡王也在4月30日至5月2日，連續3天祭出「10元加菜」活動！只要至門市買指定華堡系列，包括原味、辣味華堡或雙層華堡，以及牛排醬華堡，無論單點或套餐，再加10元即可多吃1塊4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排。

▲漢堡王推出加10元可多吃1塊4.4盎司澳洲進口火烤牛肉排。（圖／業者提供）

而摩斯漢堡即日起至5月9日推出早餐及咖啡「加5元多一杯」活動，期間只要於門市出示優惠圖片或使用MOS APP訂餐，即可享雙重優惠，包括早餐時段單點咕咕雞堡可用5月加購冰紅茶，以及上午10時半後購買摩斯咖啡加5元再多1杯。

▲摩斯漢堡勞動節優惠。（圖／業者提供）

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