韓式蜂蜜醬+蒜角超合拍！肯德基推新炸雞了　同步吃新口味蛋撻

▲肯德基悄悄公布新品。（圖／翻攝肯德基臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

炸雞控、蛋撻控準備開吃了！人氣速食品牌「肯德基」悄悄在臉書粉專透露最新新品，沒想到這次竟然是罪惡的「蜂蜜醬脆雞」以及打造成荷包蛋造型的新口味蛋撻，2款都讓人口水直流忍不住想衝吃了，預計4月13日正式開賣。另，麥當勞的「黑堡系列」近日也重磅回歸，5月11日前限定吃。

肯德基在臉書粉專公布全新炸雞口味，這次推出「蜂蜜醬脆雞」，選用韓式蜂蜜醬淋在酥脆咔啦脆雞上，還撒了蒜角增添香氣，打造微辣微甜的涮嘴滋味，同步還有全新口味蛋撻，不僅有著荷包蛋的超療癒外型，更透露有著酸甜口感，讓大批網友期待值爆表，瘋猜是清香檸檬、檸檬優格等口味，預計4月13日正式登場。

▲▼麥當勞黑堡系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）



另，麥當勞近日則搬出超人氣「黑堡系列」，使用天然墨魚粉製成的麵包，將普通漢堡變身成神秘黑色，今年不僅吃得到經典「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」口味，更強勢推出全新「地中海辣鷄黑堡」，多汁的無骨鷄腿排搭配口感微酸、辛辣的羅曼斯可醬、濃郁艾曼塔起司，以及番茄等生菜，大口咬下爆出多層次風味，絕對要嚐鮮，即日起至5月11日限時開吃。

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