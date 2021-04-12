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肯德基新品「檸檬蛋塔」亮相！「蜂蜜醬脆雞」爆香蒜末是亮點

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基新品「日光檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」亮相。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

肯德基長年來以蛋塔和炸雞收服許多消費者的胃，如今再推2款新品！其中「日光檸檬蛋塔」加上檸檬奶油霜、比利時進口檸檬醬，外形如小太陽超萌；而「蜂蜜醬脆雞」將爆香蒜末融入水果及甘純蜂蜜，調成蜂蜜蒜味醬，香甜清爽又酥脆多汁，2款都適合春夏野餐！

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基新品「日光檸檬蛋塔」造型宛如小太陽超萌。（圖／記者林育綾攝）

肯德基新品「日光檸檬蛋塔」概念取自甜點控最愛的「法式檸檬塔」，除了有經典的手作163層的酥脆葡式塔皮，焦糖塔頂上擠一圈檸檬奶油霜，中間再填滿濃郁的酸甜比利時進口檸檬醬，讓外觀形成一輪超萌的春日小太陽，自4/13起至6/21日限定販售。

▲▼肯德基新品「蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲肯德基新品「蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

另外「蜂蜜醬脆雞」則打造多層次味蕾體驗，將爆香蒜末融入水果及蜂蜜調製成的「蜂蜜蒜味醬」，淋在酥脆多汁的咔啦脆雞上，再撒上蒜角粒增添香口感，既香甜清爽又能吃到經典咔啦脆雞的鮮嫩肉質，十分過癮，自4/13起至5/24期間限定販售。

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼肯德基新品「檸檬蛋塔、蜂蜜醬脆雞」。（圖／記者林育綾攝）

而速食業者麥當勞近來也推出「黑堡系列」限時回歸，使用天然墨魚粉製成的麵包，將普通漢堡變身成神秘黑色，這次不僅吃得到經典「雙牛起司黑堡」、「脆鷄起司黑堡」口味，更推出全新「地中海辣鷄黑堡」，多汁的無骨鷄腿排搭配口感微酸、辛辣的羅曼斯可醬、濃郁艾曼塔起司，以及番茄等生菜，大口咬下爆出多層次風味，即日起至5月11日限時開吃。

▲麥當勞「黑堡」限時回歸。（圖／記者蕭筠攝）

摩斯漢堡早餐也推出全新堡體「火腿歐姆可頌堡」，以鮮嫩歐姆蛋、新鮮萵苣與微酸微甜的特調荷蘭醬，搭配層次豐富且奶香濃郁的「可頌堡」，每日上午10點半前供應。

▲摩斯漢堡推出早餐新品「火腿歐姆可頌堡」。（圖／業者提供）

同時還有新品「干貝天丼珍珠堡」，將粒粒飽滿的干貝油炸至外層酥脆，搭配新鮮豌豆、香氣迷人的海苔片，再淋上微鹹微甜的日式天丼醬清爽提味，與香Q米飯結合，每口都能品嚐到干貝的鮮甜及多層次食材的細緻風味，每日上午10點半後供應。

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