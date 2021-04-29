嚴防共諜！政院通過《陸海空軍刑法》　軍人洩密最重關18年

記者陳家祥／台北報導

為落實軍事機密之完善維護，行政院會29日擬通過《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，嚴懲洩漏軍事機密行為，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，處最高12年以下有期徒刑，若涉及絕對機密者，再加重1/2刑期，也就是洩漏軍事機密者，最高可將面臨18年刑期。

行政院指出，為落實軍事機密之完善維護，嚴懲現役軍人洩漏、交付軍事機密等犯罪並確保國家安全及軍事利益，29日院會將討論「陸海空軍刑法」部分條文修正草案。

國防部強調，軍事機密與國家安全及軍事利益息息相關，屬絕對機密者更攸關軍事作戰之成敗。為完善軍事機密之維護，及因應現時外國、大陸地區、香港、澳門對我國家安全及軍事利益之威脅與日劇增，配合政府政策，以及參考109年1月15日制定公布之反滲透法、108年5月10日修正公布之國家機密保護法，提案修正陸海空軍刑法部分條文，相應增加犯罪態樣並加重處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

國防部指出，修正草案增列為三分法，針對現役軍人洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年以上、12年以下有期徒刑。戰時犯之者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

此次修法也區分平時與戰時。國防部指出，過去規定現役軍人洩漏或交付軍事機密給「敵人或其派遣之人」，原是處死刑或無期徒刑，但此次修法後，平時處無期徒刑或10年以上有期徒刑，戰時犯者才處死刑或無期徒刑。

另外，若交付「絕對機密」者，將加重其刑期1/2。也就是說，若現役軍人洩漏或交付絕對機密，原最高處12年有期徒刑外，再加重1/2、6年，總共18年的有期徒刑。