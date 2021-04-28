嚴防軍人變共諜！政院修《陸海空軍刑法》　洩密最高關18年、戰時處死刑

▲為嚴防軍人變共諜，政院擬修法加重洩密刑責。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

為落實軍事機密之完善維護，行政院會29日擬通過《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，嚴懲洩漏軍事機密行為，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，處最高12年以下有期徒刑，若涉及絕對機密者，再加重1/2刑期，也就是洩漏軍事機密者，最高可將面臨18年刑期。

行政院指出，為落實軍事機密之完善維護，嚴懲現役軍人洩漏、交付軍事機密等犯罪並確保國家安全及軍事利益，29日院會將討論「陸海空軍刑法」部分條文修正草案。

現行陸海空軍刑法規定，現役軍人若洩漏或交付關於中華民國軍事上應秘密的文書、圖畫、消息、電磁紀錄或物品者，得處3年以上、10年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

本次修法參酌國家機密保護法對於洩漏、交付、刺探或收集報請核定國家機密之處罰，增訂報請核定軍事機密事項之相關處罰規定，加重洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人之處罰，以有效確保國家安全及軍事利益。

此次修法後，將區分一般時期與戰爭時期的判罰標準。一般時期，洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人者，處5年以上12年以下有期徒刑。若所洩漏或交付屬絕對軍事機密者，加重其刑1/2；也就是說，洩露軍事機密給中國人民或政府，最高可處18年有期徒刑。

若在戰爭時期，為為外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣刺探或搜搜集軍事機密者，處5年以上、12年以下有期徒刑；至於洩漏或交付上述軍事機密給敵人（指與我國武力對峙的國家，如中國政府）或其派遣之人者，得處死刑或無期徒刑。