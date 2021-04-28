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國軍總兵力21.5萬人　《防衛後備動員署》任務曝光

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役，手榴彈。（圖／中華民國陸軍）

▲國軍部隊。（圖／中華民國陸軍）

記者陶本和／台北報導

國防部28日公布國軍總兵力21.5萬人，常備部隊「正式軍職編制」約18萬8000人；根據去年募兵補充計畫目標90％計算，現役志願役為16萬9200人。

根據國防部資料顯示，為提升後備戰力，把「後備動員合一」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」列為改革重點。

在全民防衛動員上，國防部規劃編成「防衛後備動員署」，將「後備指揮部」改為「防衛後備動員署」，達到所謂「後備動員合一」的政策目標。

國防部表示，接下來能強化跟各部會、縣市政府人力、物力、財力、科技等動員事項的調協跟整合工作，便能達到「跨部會合作」。

在「防衛後備動員署」的規劃上，署長編階中將，副署長兼執行長為簡任13職等，而副署長採1文職、1軍職的編制，分別為簡任12職等與少將編階。

另外，動員方面則分為八類，根據《全民防衛動員準備法》第9條規定，育部負責「精神動員」、內政部負責「人力動員」、經濟部負責「物資經濟動員」、財政部負責「財力動員」、交通部負責「交通動員」、衛福部負責「衛生動員」、科技部負責「科技動員」，而軍事動員則由國防部負責。

▲新兵，國軍，陸軍，軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

▲國軍軍事訓練役。（圖／中華民國陸軍）

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