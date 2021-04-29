違停族注意！花蓮終結金三角商圈亂象　5月15日起科技執法

▲員警先期走訪科技執法設置範圍之周邊店家及民眾進行宣導。（圖／花蓮警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市由中山路、中正路、中華路三大道路所構成的市區金三角，為花蓮市區觀光客必訪商圈，大量人潮衍生違規停車亂象，為解決違規停車問題，花蓮縣警察局於中山路部分路段建置科技執法系統，將於5月15日起正式啟動取締違規，用路人請遵守交通規則，勿貪圖一時方便遭舉發受罰。

花蓮市金三角為花蓮市區著名的商圈，該區店家林立，充滿不少觀光客必訪的特色小吃店以及伴手禮販賣店，往往吸引大量人潮至此，然而人潮帶來的車潮更是衍生出不少違規停車的亂象，加上中山路、中正路、中華路，一旦有路邊違規停車的情形，容易造成路段堵塞甚至發生交通事故，是花蓮市區長久以來難以解決的交通瓶頸地區。

花蓮縣警察局表示，科技執法系統已建置完成，5月15日起正式啟動取締違規，期前花蓮警分局分局長郝心誠帶同派出所員警，向店家及民眾加強宣導，共同維護交通安全與行車順暢。

花蓮警分局表示，花蓮市區金三角的違規停車，多半是民眾至附近用餐、購物，暫時將車輛停放路邊，縱使警方不斷的巡邏、取締，但往往警察前腳剛走、違規停車後腳又跟上了，因此，光靠警察的傳統勤務作為難以有效解決花蓮市區長期以來的違規停車問題。

花蓮警分局分局長郝心誠特別重視並特地先期走訪科技執法設置範圍之周邊店家及民眾進行宣導，郝心誠表示，警察勤務運作必定有空隙存在，要求警察全天候監視馬路是不切實際的，因此必須藉助科技執法的方式來補足執法空隙，期許能透過科技執法來督促用路人不要違規停車，也希望店家及民眾能多多配合，共同營造花蓮市區更好的用路品質。

花蓮市區的科技執法系統，將於5月15日啓動針對以下惡意違規（臨時）停車進行取締：

1.路口範圍違規停車。

2.設有禁止停車或臨時停車標線處所停車。

3.併排停車。

4.黃網線範圍停車。

5.行人穿越道標線範圍停車。

6.停車時間、位置、方式、車種不依規定。

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