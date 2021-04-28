「藝術入校」打造沈浸式課程！廳院學計畫首波5月開放雙北申請

▲國家兩廳院與多家企業合作，打造「廳院學計畫」系列活動。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院與多家企業合作，打造「廳院學計畫」系列活動，經過2年醞釀，今年亮點之一是「藝術入校」沈浸式課程，給學生一連串藝術體驗。首波開放台北及新北市國、高中申請，5/3起至當月底開放報名，預計9月起接受高中各校申請。

此次推出的「廳院學計畫」系列活動，包括「藝術入校」、「好哲凳講座」與表演藝術「資源共享」三大實作方向，不僅讓學生可以近距離接觸藝術家，更能共享藝術帶來的思考與思辯，讓學校成為藝術現場。

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「廳院學計畫」系列活動當中，備受國、高中學生期待的就屬「藝術入校」課程，今年起將打造N+1的沈浸式課程規劃，以多元的藝術體驗形式，規劃多堂親近藝術的機會，加上一堂進入場館活動，注重學生的「沉浸式」體驗循環。

此次特別邀請在劇場界深耕20多年，擅長策畫及整合藝術資源的資深製作人吳季娟擔任顧問，規劃「藝術入校」試行內容，她表示，把表演藝術帶入校園，是兩廳院團隊長期以來和藝術家共同工作時一直存在心底的想法。這次從初始討論即加入表藝老師共同討論、參與；團隊更參考教育部課綱和脈絡，並把切合課程主題的形式帶入校園。期待透過這些接觸，讓學生們瞭解表演藝術絕對不只存在課堂上、書本中，而是落實在生活中與日常裡。

▲「廳院學計畫」系列活動首波在5月於雙北開放報名，9月開放各校申請。（圖／兩廳院提供）

「藝術入校」課程從去年開始籌劃及辦理試行場次，已陸續到三芝、北投、永和、明德等7所國高中，完成講座、教師工作坊、入班活動等課程。新學年（110學年）將開放台北及新北市國中進行申請，預計9月開始陸續進入各校園。

「廳院學計畫」系列活動共同參與的藝術家，包括兩廳院駐館藝術家汪兆謙與詹傑，也有小事製作、「噪咖藝術」藝術總監王仲堃、肢體藝術家林祐如、青年魔術師林陸傑、野孩子肢體劇場團長姚尚德、達康.come等，將開起編劇、默劇、編舞、魔術、戲劇等相關體驗課程。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，藝術欣賞可以讓生活變得多元，讓我們看見世界不同的樣貌，創造想像力。兩廳院推廣藝術教育及青年培力多年，「廳院學」是期盼已久，終於可以跨入教育現場，而更往下扎根，使學校直接成為藝術現場。課程呼應108課綱的精神，更符合未來學習的需求。最要感謝學校對藝術教育的重視、企業夥伴的支持以及藝術家們的投入，希望未來可以擴展到更多區域，讓更多校園充滿藝術與思辨的學習氛圍。

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