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兩廳院節目翻轉Google搜尋結果！劉怡汝：劇場要影響劇院以外的人

▲Google搜尋「女人該⋯」出現結果。（圖／翻攝自Google）

▲Google搜尋「女人該⋯」出現結果。（圖／翻攝自Google）

記者林育綾／台北報導

兩廳院去年引進西班牙作品《真，她媽的！》來台演出，譏諷生活周遭潛在的性別暴力，當時在網路宣傳時以Google搜尋關鍵字「女人該⋯」，沒想到出現了「女人該扁」等熱門結果，呈現社會刻板印象。兩廳院藝術總監劉怡汝也說，其實劇院的存在不該只影響走進劇場的人，還要影響劇院外的人，但不否認需要時間，未來兩廳院也會朝向「慢生產、慢策展」來孵化作品，給藝術團隊更多時間田野調查，用永續的方式，將影響力擴散到社會。

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▲兩廳院去年PO文引爆網戰，谷歌搜尋「女人就⋯」結果超驚人。（圖／翻攝自國家兩廳院臉書）

西班牙藝術家馬特斯與塔利達，去年受邀來台在兩廳院實驗劇場演出《真，她媽的!》，以激烈的行為表演，譏諷權力結構下的潛在暴力、社會的性別意識，而兩廳院當時為了推廣節目，從2013年聯合國女人與奧美廣告合作的案例獲得靈感，呈現Google 搜尋「女人該______、女人要______、女人就______」等，卻出現了「女人該打」、「女人要打才會乖」、「女人就是要打才會乖」等驚人結果。

由於搜尋結果是以越熱門排名越前，當時該貼文也引發網友一片議論，而隔日Google 搜尋也突然不再出現那些結果。如今再次搜尋「女人該」，除了出現「女人該扁」之外，還有一個熱門結果是「女人該 兩廳院」。劉怡汝曾說，雖然藝術不可能一下子改變社會、改變世界，但這個案例，算是藝術影響社會，革命的小小一步

▲▼Google搜尋「女人該」出現結果。（圖／翻攝自Google）

▲如今再次搜尋「女人該」，除了出現「女人該扁」之外，還有一個熱門結果是「女人該 兩廳院」。（圖／翻攝自Google）

而兩廳院在過去兩年，除了大幅度的數位轉型，也持續積極倡議「共融、平權」，建構一個能夠讓大眾融入的劇場環境之後，接下來也將回到「藝術和節目」的核心。不過劉怡汝認為，跟過往不同的做法是，不再只追求「迅速、大量」，而是以「慢生產、慢策展」為方向，且藝術和劇場應該要影響的不只是來到劇院的人，「還要影響劇院以外的人」。

▲▼兩廳院藝術總監劉怡汝。（圖／記者林育綾攝）

▲兩廳院藝術總監劉怡汝認為，劇場和藝術的存在「還要影響劇院以外的人」。（圖／記者林育綾攝）

在培育藝術家和研發節目方面，她認為兩廳院應該是「社會的研發中心」，未來會提供藝術家和團隊研發經費、場域，還有足夠的田調時間，讓作品回到應有的發展節奏，有足夠的時間和場域，還有盡可能足夠的資源來製作節目。

▲台北市 中正紀念堂 國家音樂廳 國家戲劇院▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來兩廳院將以「慢生產、慢策展」為方向。（圖／記者屠惠剛攝）

兩廳院未來首重挖掘臺灣觀點與融合在地文化、社會的創作者，同時找出創作者、藝術家觀點中更具人文特質的面向，引發多元思辨，在創作者、作品及觀眾三方之間，創造更多連結。同時策展面上，也善用30多年來於節目演出上的經驗累積，引進創新語彙，拓展美學與形式，使臺灣作為亞洲之窗，形塑場館策展觀點形塑，呼應社會。

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