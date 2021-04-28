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【廣編】台灣媳婦瑞莎化身3M防蟎女神　親推全家幸福好眠秘密武器

【廣編特輯】

瑞莎代言3M防蟎寢具（圖／3M提供）

▲3M防蟎寢具新品發表，全系列防蟎可水洗觸感再升級。

圖、文／3M提供

台灣1/3人口有過敏問題，其中9成過敏源為塵蟎，尤其進入4月春夏換季更是塵蟎過敏好發期，而貼身接觸的寢具正是容易滋生塵蟎的溫床，讓過敏兒日常生活備受困擾外，良好的睡眠品質更是提升免疫力的關鍵，使用好的防蟎寢具，能有效提升睡眠品質，超前佈署強化自身免疫力。

善用「科技改善生活」的3M結合創新科技與專業技術，持續設計符合市場所需的多樣化寢具，從各功能防蟎枕、冬暖夏涼防蟎棉被、到兒童防蟎寢具一應俱全，滿足消費者一年四季各式的防蟎需求，新裝發表的「科技防蟎 淨享舒眠」全面抗蟎四件組系列，表布觸感全新升級，有效防蟎同時兼顧親膚舒適度。3M更邀請名模兼台灣媳婦瑞莎擔任3M防蟎寢具代言人，於母親節前夕化身3M防蟎女神，親推守護全家幸福睡眠的好眠秘密武器！

瑞莎代言3M防蟎寢具（圖／3M提供）

▲瑞莎擔任3M防蟎寢具代言人，出席3M「科技防蟎 淨享舒眠」防蟎寢具發表會。

瑞莎代言3M防蟎寢具（圖／3M提供）

▲3M全系列防蟎寢具，滿足消費者一年四季的防蟎需求。

3M「科技防蟎 淨享舒眠」抗蟎四件組 天然表布更親膚 換床包變輕鬆了！
美商3M台灣子公司消費產品事業群寢具用品大中華區產品經理王惠麟表示：「3M聆聽消費者心聲，新推出的「科技防蟎 淨享舒眠」全面抗蟎四件組系列，表布再升級，觸感更天然親膚輕柔，且使用3M最新開發的三層織造結構，內有超微米熔噴技術，提升整體結構，並具備物理性防蟎、天然材質、輕暖透氣、6面零死角包覆設計四大優勢，從內到外全新升級，就是希望帶給消費者更舒適的睡眠體驗。」

3M全面抗蟎四件組系列包含床包組、枕頭套、被套以及兩用被，並有3M、Filtrete、新絲舒眠三大品牌系列，提供不同需求的消費者更多元的選擇。新絲舒眠表布選用蘭精出廠的純天然100%天絲萊賽爾纖維、Filtrete則使用天絲最高等級萊賽爾纖維，天然親膚滑順，透氣性更佳；3M則以高透氣特性的100%天然純棉。此外，以往更換床包總是件大工程，3M推出更方便消費者更換的六面床包設計，全效包覆零死角，以五字訣「扣 / 立 / 罩 / 收 / 整」即可輕鬆更換。

3M「科技防蟎 淨享舒眠」系列代言人瑞莎表示：「自來台灣居住後，親身體會在濕熱環境下塵蟎過敏的嚴重性，我很重視女兒Nika跟家人的生活環境，對貼身接觸的寢具更是嚴格把關，3M防蟎寢具沒有化學藥劑我很安心，觸感非常滑順也很輕盈，我的美容覺就讓3M防蟎寢具來守護了！」

瑞莎代言3M防蟎寢具（圖／3M提供）

瑞莎代言3M防蟎寢具（圖／3M提供）

▲瑞莎親推3M防蟎寢具，守護全家幸福從安心睡眠開始。

3M防蟎寢具五大劃時代創新技術 打造更安心的睡眠環境
物理性防蟎無添加化學防蟎藥劑：3M防蟎寢具運用超細纖維高密度編織技術，不同於一般棉布材質編織孔徑較大，編織微氣孔只有塵蟎體積的1/50-1/500，能阻隔塵蟎進出寢具織物間，以物理性防蟎，無添加化學防蟎藥劑，對肌膚安全性更高。
創新可水洗技術：3M防蟎寢具可直接機器水洗與低溫烘乾，經過多次水洗仍然維持外觀結構，不易糾結變形，且防螨效果不因水洗而遞減。
無氟安心保潔：新代Scotchgard無氟安心保潔技術，不含有害物質，防潑水且髒污不易滲透。
輕暖透氣纖維：3M獨家高溫感科技纖維Thinsulate保暖值為羽絨的1.5倍，且極細纖維有許多微細氣孔，能快速將濕氣散發出去，清爽透氣材質即使長時間覆蓋也不悶熱。
涼感技術：3M台灣團隊開發的科技涼感纖維，以創新涼感材質創造瞬涼6°C的輕柔透氣感。

3M致力環保永續 從包裝減量回收再利用做起
3M重視環保永續發展，除了重新設計新品包裝，減少原料使用數量並可重複回收再使用，3M更目標於2025年底前，使用回收或其他永續材質製造產品包裝，每件紙材包裝以超過90%回收紙製成，達到永續利用循環。此外，為從內而外提升睡眠品質，3M更與Spotify合作推出專屬的深層睡眠音樂清單，讓消費者帶著放鬆的心情入睡，由3M防蟎寢具守護一夜安心好眠！

母親節優惠活動開跑 3M防蟎寢具呵護幸福睡眠
【網路通路】momo購物網 & PChome：4/27至5/7 凡購買全面抗蟎四件組系列任兩件即可享9折優惠
【實體通路】HOLA：4/30至5/9全館滿3000送300抵用券（抵用時間：5/10～5/23）
百貨公司專櫃：新絲舒眠全面抗螨柔感系列可配合全台百貨公司母親節檔期活動；此外，凡購買新絲舒眠全面抗螨柔感系列 + 新絲舒眠極暖四季被特惠組，即贈送C20隨身型清淨機 （全台限量60組）

3M防蟎寢具相關資訊歡迎洽詢全台銷售據點https://bit.ly/39n6Fha，亦可參考3M™ 新生活寢具官方網站https://bit.ly/2OFR8zv

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