跟送準沒錯！媽媽最愛「母親節禮物TOP10」揭曉　吃大餐、出遊都好

▲媽媽最愛母親節禮物第2名就是吃大餐。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／綜合報導

先是迎來勞動節後，再來就是專屬媽媽的節日「母親節」了，今年還沒想好要怎麼犒賞媽媽嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網上討論度最高、最受媽媽喜愛的「禮物TOP10」，像是送保健品、帶媽媽出遊通通有上榜，跟著送準沒錯。

TOP3：保健品、居家清潔

媽媽總是包辦家中所有家事，像是煮飯、洗衣等工作，但這些其實可能都會危害到她的健康，例如吸了太多的煮飯油煙，或是手使用過多清潔劑等，因此送保健品或是請個專人幫忙家裡來場大掃除，絕對是最佳禮物之一。

TOP2：餐廳吃大餐

全家每一個人的胃都是媽媽來照顧，一天3餐老是想著變換菜色或是擔心主太少，實在太辛苦了，這次就帶媽媽好好吃個大餐，讓她只需要動口就好，不用買菜、洗碗，趕緊手刀打電話預約餐廳啊。

TOP1：化妝品、保養品、面膜

奪下媽媽最愛禮物冠軍寶座就是「化妝品、保養品」了，雖然媽媽嘴裡老說在家不用打扮、不用保養，但長出皺紋總是讓她覺得有點傷心，記住了，每位媽媽心中可都存在著一顆少女心，想讓媽媽開心就送上適合的保養品吧，讓她天天都能美美的。

▲媽媽最愛10大母親節禮物揭曉。（圖／網路溫度計提供）

【你可能也想看】

►美式、拿鐵買2送2！五一勞動連假限定「超商咖啡優惠」懶人包

►不藏私！麻古茶坊「7大隱藏版飲品」來了 也喝得到金萱茶+珍波椰

►還沒開店就在排隊！台南「隱藏版鱔魚意麵」 尬洋蔥超香還沒腥味

►我們的美麗就用白紙黑字寫下