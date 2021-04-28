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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆：陳水扁國務機要費案若除罪　不排除提告法務部瀆職

▲賴士葆與國民黨團28日一同杯葛抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財委會28日排審《會計法》條文修正草案，賴士葆與國民黨團杯葛抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院財政委員會28日排審《會計法》第99條之一條文修正草案，但此案事關國務機要費案除罪化，藍營質疑是為幫前總統陳水扁解套而大動作杯葛，最後在一陣混亂中，民進黨籍召委郭國文宣布直接送出委員會，引發在野黨批評。值得一提的是，國黨立委賴士葆在程序發言時，表態若民進黨多數暴力三讀通過此案，不排除提告法務部。

賴士葆一上台發言就批評，排審就是每個單位都可以表達立場，但今天法務部最惡劣，連書面報告都沒有準備，藐視國會莫甚於此，要怎麼審查？行政部門每個單位遇見扁案就轉彎，龜縮不敢講話，報告10項缺9項，沒辦法報告；當面對立委的提案，行政部門一定會有意見，但對這案子他們卻沒有任何意見，「大家都躲起來啦」。

賴士葆表示，這案子很簡單，陳水扁為什麼可以停審國務機要費6年？中監為什麼讓他趴趴走？阿扁已經違反不站台、不公開演講等4大原則，甚至當網紅、開節目，為什麼中監不把他請回去？而法務部也不講話，所以他要公開聲明，若此案被民進黨多數暴力通過，「我不排除提告法務部瀆職」，為什麼可以停審6年？按照刑事訴訟法可以因病不出席，但陳水扁有病嗎？可以主持節目，可以接受媒體採訪，可以公開露臉，為什麼法院瀆職？

郭國文聽聞後表示，「這些大家都知道了」；而賴士葆則回「你不要緊張嘛」後強調，大家都了解郭國文來自台南麻豆，「我知道你有壓力」，也知道副總統賴清德曾間接對此案跟你講過話，希望你排審這案子，但他要敬告賴清德，身為民進黨2024可能的總統候選人，請好好珍惜，如果今天這案子被民進黨多數暴力三讀通過，它會永遠跟著你跑，因為你包庇貪汙、支持貪汙除罪化。

賴士葆繼續說，現在民進黨執政的行政部門跟立法部門一起合起來做壞事，沒人敢說真話，連程序正義也不顧，「我知道你們人多會贏」，但也不能粗魯硬幹。最後，他再向賴清德喊話，若你要選2024，這案子會一直跟你走，趕快打電話給郭國文、民進黨立院黨團總召柯建銘，懸崖勒馬，不然2024你就堪憂，會揹著國務機要費除罪化案，一直揹到底。

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