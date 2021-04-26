賴清德說「台灣是主權國家」　國台辦：必須由全中國人民決定

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

台灣國家聯盟25日舉辦，主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」的海內外台灣國是會議，副總統賴清德出席，表示台灣是主權國家，總統蔡英文也書面致辭。對此，大陸國台辦26日說，涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定，若民進黨堅持台獨立場，「終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。」

國台辦發言人馬曉光表示，民進黨操弄和鼓噪謀獨議題，大肆散播台獨言論，進一步暴露了他們偽善意、真台獨的本質，撕下了他們所謂「緩和兩岸關係」的面具。

▲副總統賴清德出席海內外台灣國是會議後，總統府釋出賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山的畫面。（圖／總統府提供）

馬曉光重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，永遠不可能從中國分裂出去。涉及中國主權和領土完整的問題，必須由全中國人民決定。」

馬曉光還說，我們正告民進黨和台獨分裂勢力，不要錯判形勢。頑固堅持台獨立場，幻想挾洋自重，謀獨挑釁，終將遭到可恥的失敗和歷史的審判。

馬曉光最後說，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉係於國家統一。「這是任何人、任何勢力都無法改變的歷史大勢。」

「海內外台灣國是會議」25日舉辦，主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，賴清德出席致詞時明確表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬是不爭的事實；而總統蔡英文也以書面致詞，強調政府一貫立場是「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」。

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