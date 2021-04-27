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賴清德2024民調奪冠　黃暐瀚「2跡象」分析：難道他獲美方青睞？

▲▼賴清德日前與美訪團於總統蔡英文官邸餐聚，近期又與AIT官員一同爬山。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲賴清德近期與AIT官員一同爬山。（圖／翻攝賴清德臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

《美麗島電子報》最新民調顯示，民眾對於誰最適合選2024總統大選，副總統賴清德支持度排名第一，第二則是新北市長侯友宜。對此，資深媒體人黃暐瀚分析出三項訊息，不免懷疑賴清德恐怕已獲得「美方」青睞。

美麗島民調顯示，賴清德以23.6%的支持度領先，侯友宜則以22.5%支持度、1.1個百分點的些微差距緊追在後；其次是台北市長柯文哲（10.8％）、前新北市長朱立倫（8.1%）、鄭文燦（7.5%）；而蘇貞昌則以3.9%的支持度居末。

黃暐瀚認為，這份民調透露出三個重要訊息；第一，賴清德遙遙領先鄭文燦，儘管大家都知道蔡總統與鄭交好，未來黨內初選，蔡會不會擋賴？或說擋不擋得住賴？是個問題。第二，侯友宜遙遙領先朱立倫，但侯還要選2022的新北市長，選完市長怎麼選總統？（不就重演2020）黨內會不會支持侯？老長官朱立倫「情何以堪」？第三，柯文哲雖然只有10%支持度，但這10％，恐將成為2024的勝敗關鍵。

黃暐瀚指出，賴清德不只高民調，前幾天還與「美英星」三國在台大使，一起去爬山！並且發表「台灣中國、互不隸屬」的重要談話。再加上前陣子拜登老友團陶德來台的時候，賴清德出席蔡總統的官邸晚宴，但去年克拉奇官邸晚宴，沒有賴清德，難道這次是美方指定出席名單？

黃暐瀚不禁懷疑，賴清德是不是已經獲得了美方的「青睞」？

▲▼賴清德日前與美訪團於總統蔡英文官邸餐聚，近期又與AIT官員一同爬山。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲美國總統拜登特使陶德來台參訪，總統蔡英文於官邸設宴款待，賴清德也獲邀出席。（圖／翻攝賴清德臉書）

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