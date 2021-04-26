美麗島民調／誰適合當2024總統？　賴清德奪冠23.6%、侯友宜緊追

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／記者黃克翔攝）



記者黃巈禾／台北報導

美麗島電子報26日公布最新民調，對於誰最適合擔任下一屆總統，副總統賴清德以23.6%支持度奪冠，新北市長侯友宜則以22.5%支持度緊追在後。

民調顯示，調查結果明顯呈現3群區隔，首群為最具有競爭力的賴清德與侯友宜，賴清德以23.6%的支持度領先，侯友宜則以22.5%支持度、1.1個百分點的些微差距緊追在後；其次是台北市長柯文哲（10.8％）、前新北市長朱立倫（8.1%）、鄭文燦（7.5%）；而蘇貞昌則以3.9%的支持度居末。

▲賴清德民調最高，其次是侯友宜。（圖／翻攝美麗島電子報）



經交叉分析得見雲嘉南、或70歲以上、或國中以下學歷、或信任蔡英文的民眾、或泛綠民眾等群明顯青睞賴清德（皆超過3成1），民眾黨支持者與泛藍民眾則超過3成7認為侯友宜最適合，而民眾黨支持者也有37.5%同時認為柯文哲最適合，至於各群民眾認為朱立倫、鄭文燦、蘇貞昌適合擔任下一屆總統的皆未達3成。

美麗島電子報於2021年4月21日至4月22日，針對全國22個縣市設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾，以電腦輔助電話的方式進行調查，成功完訪1072人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。