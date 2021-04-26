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邀美英星代表爬山佈局2024總統大選？　賴清德親曝背後意義

▲▼副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

▲副總統賴清德邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰一起登山。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德近日邀請美國在台協會處長酈英傑、英國辦事處代表鄧元翰等一起登山，此舉被認為是在提前佈局2024總統大選。對此，賴清德26日受訪表示，台灣是世界的朋友，台灣要跟世界交朋友，而他也透露背後的意義，就是好東西要跟好朋友分享，把山林之美跟國際友人分享。

台灣國家聯盟25日主辦「海內外台灣國是會議」，主題為「台灣國家正常化、亞太和平永續化」，賴清德也受邀出席，他在致詞時明確表示，台灣是主權獨立國家，主權與中國互不隸屬是不爭的事實。

賴清德表示，台灣的前途只有國家的主人、台灣2300萬人民有權決定，任何一個人、任何一個政黨及任何一個國家都沒有這個權力，這是不變的主張。

除了明確談及兩岸態度之外，賴清德也在日前邀請美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、副處長谷立言（Raymond Greene）、英國在台辦事處代表鄧元翰等駐台代表、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑等人，一起參訪阿里山特富野古道及達邦部落。

這一連串的動作，除了談及兩岸議題，更以行動觸及國際與對美關係，這被外界解讀是在提前強化兩岸、國際關係，有意佈局2024總統大選。對此，賴清德26日上午受訪時說，台灣是世界的朋友，台灣應該要跟世界交朋友，特別邀請美國、英國、新加坡走阿里山，背後意義是好東西跟好朋友分享，把山林之美跟國際友人分享。

賴清德表示，他們都很讚嘆，對阿里山的許多的原生植物嘖嘖稱奇，中午在部落吃阿里山原住民傳統美食，他們也說很好吃，這一趟大家都非常高興，雖然有痠痛，但有更多說說笑笑，留下深刻印象，希望藉由這樣活動讓國人了解台灣有許多不到很美麗，可以做個人健康促進，不斷推動健康台灣的理念。

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