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國台辦旗下網站　設兩岸「5G融媒體應用實驗室」

▲▼《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝）

▲《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式，現場展示AI智能虛擬主播、5G高清直播等。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸國台辦旗下《中國台灣網》為進一步推進涉台宣傳工作，28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。總經理張娜說，實驗室是當前新形勢下，探索兩岸交流新模式的一次大膽嘗試，也是落實為台商、台青辦實事的實際舉措。

據了解，《中國台灣網》是大陸國台辦旗下，重點推進對台工作的宣傳網站，包括時事、評論、理論、經貿、文化、31條等欄目，還評論兩岸議題，介紹台青、台商在陸發展情況；近年隨網路發展，還發展融媒體，開設「融融來了」，以及媒合台企與電商直播帶貨等。

▲▼《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝）

▲籌建簽約儀式現場。（圖／記者陳政錄攝）

就實驗室的成立，張娜說，中國台灣網將發揮5G技術與新媒體深度融合的優勢，將實驗室打造成促進兩岸文化交流的平台、展示台企優質品牌的平台、培育兩岸電商人才的平台、溝通兩岸青年情感的平台，培育兩岸電商人才、幫助台灣青年融入大陸。

簽約儀式上，北京大學互聯網發展研究中心、中國傳媒大學新媒體研究院、中國聯通北京產業互聯網運營中心與中國台灣網共同簽訂籌建協議；天津市台辦也與中國台灣網簽署了項目入駐合作協議。

值得注意的是，會上還有一位參電商直播培訓活動，在大陸工作台灣青年劉博儀發言，她自述媽媽是江西人，爸爸是台灣人，大學曾到人民大學交換，現赴陸從事新媒體行業創業。

▲▼《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝）

▲台灣青年劉博儀。（圖／記者陳政錄攝）

她說，科技發展日新月異，電商、主播、流量、帶貨等一系列新鮮的名詞出現在我們的概念當中，隨著對大陸電商產業的了解，台青未來發展會有更多可能。

北京大學新媒體研究院副教授田麗在現場就「兩岸電商直播的現狀與未來」做主題演講時，還點出傳統台商在大陸發展電商直播，存在觀念可能較落後、品牌老化、缺乏管理等問題，建議應推動數位轉型、著重商業社群力量、提升台灣品牌吸引力，和透過好的主播政策，發揮商業文化吸引力等。

活動中，主辦方還展示並讓參會人員體驗AI智能語音播報、全息投影和沈浸式VR等技術，安排有台灣青年參加的漢服走秀，與古琴、插花等表演。

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▲▼《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼《中國台灣網》28日下午在北京舉辦「海峽兩岸5G融媒體應用實驗室」籌建簽約儀式。（圖／記者陳政錄攝）

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