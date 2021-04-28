女兒最後的希望！死前寄酸菜藏「媽媽救我」字條　母親不捨吃錯過

▲遠嫁女寄來親手做的酸菜，竟然是向母親求救。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

孩子，是父母心之所繫！大陸一名28歲女子遠嫁國外，婚後的2年都沒回國，只能靠電話聯絡父母，之後她在母親60歲的時候寄了一罐親手做的酸菜。母親收到後，卻捨不得吃，放了半年才打開，沒想到開罐後竟發現裡面藏著女兒的求救字條，報警後才知女兒已經慘死。

據網易專欄《琪琪說感情》分享，大陸一母親叫做翠玉，與丈夫育有一名女兒婷婷，兩人對女兒十分疼愛，捨不得讓她吃一點苦。可惜的是，丈夫在婷婷高中時就病逝。翠玉為了給女兒良好的學習環境，努力工作賺錢，而女兒也很爭氣，學業一直很優秀。

後來，女兒出國上大學，畢業後留在國外發展，同時嫁了一名外國老公，從此定居在國外。婚後2年，母親只能靠電話和女兒聯繫，雖然多次想前往國外探望，但總被女兒以距離遙遠婉拒。

母親60歲時，收到女兒寄來一罐親手做的酸菜，捨不得吃，想留著等女兒回來時，做她最愛吃的酸菜魚。

就這樣，酸菜放了半年，某天母親打開了，竟然發現裡面有個小袋子裝著一張小紙條，上面寫著「媽媽救我」，她嚇得立刻報警。

經過警方調查，她才得知女兒婷婷早已在半年前去世，原來女兒的結婚對象是詐騙分子，她行動受到控制，後來受不了折磨選擇了跳樓自殺，當時寄去的那罐酸菜其實是向母親求救。

愛女的去世，讓她陷入崩潰與自責，後悔當時沒打開那罐酸菜。目前，她正積極尋求法律途徑，希望能讓兇手得到應有的懲罰。

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