柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

▲男童生母首度現身，感謝外界也幫男童舅舅平反。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原7歲黃姓男童到私人柔道館上課，遭何姓教練與小四學長狠摔27次，導致嚴重腦傷「瀕腦死」，黃父連日透過媒體大罵2人至今都沒道歉。黃母27日也首度現身，為遭大眾撻伐的男童舅舅喊冤，她表示，無法接受健康活潑的兒子，一堂柔道課後就在病床上與死神拔河，而她已離婚2年，單親養育黃童和黃童哥哥2個小孩，若非自己的哥哥支持跟照顧，她要怎麼活下來，祈求外界給她哥哥平反機會。

黃姓男童母親在兒子日前送醫急救後，天天都在加護病房外關心，焦急如焚的她根本無法入睡，由離婚2年的黃童生父對外發言，低調多日的她終於首次露面。只見黃母雙眼佈滿血絲，除了擔心兒子狀況，更為她哥哥，也就也是男童舅舅遭外界質疑誤解感到不捨。

黃童母親表示，當年跟先生離婚時，她想過「一個女人要怎麼照顧2個孩子」，哥哥只給她一句話「妳的孩子我幫妳養！」離婚後，哥哥把2孩子視為己出，妹妹工作養家，時常加班，哥哥和娘家的媽媽就輪流幫她照顧。哥哥就像孩子的爸爸，扮演父親角色，讓孩子沒有單親遺憾，「周圍身邊的人都知道哥哥很愛孩子」。

她說，外界看到影片片段質疑「舅舅為何不救他？」大家真的都誤會他了！事發至今，舅舅比任何人都難過，每天自責；他為了要讓我打起精神來，要忍住自責跟難過，還要幫我們加油，為了弟弟要撐下去！」

黃童母親表示，她要上班養家，如果沒有母親和哥哥幫忙，真的撐不下去，很感謝娘家的幫助。她也自責，認為是不是害了哥哥，如果他們不是愛女兒、愛妹妹，根本不需要來幫忙，也因此才會願意在生活上承擔這麼多的責任。

黃母也說，外界質疑男童舅舅為何只會拍沒救人，就她了解，舅舅一開始就被教練告知「會摔」，一旁家長也說「摔很正常」，當下就不敢質疑。另外，影片是在昏迷前30分鐘拍攝，並非倒下的當下。舅舅發現孩子癱軟時，就立刻上前阻擋，但教練竟叫他們自己叫救護車。舅舅當下也向其他家長求助，卻沒人伸援手。

她最後說，今天會鼓起勇氣出面，除了謝謝外界幫兒子祈福，給他們力量，也希望幫男童舅舅平反，化解外界的誤解。

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