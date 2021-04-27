　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

▲▼男童生母首度現身，感謝外界也幫男童舅舅平反。（圖／民眾提供）

▲男童生母首度現身，感謝外界也幫男童舅舅平反。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

豐原7歲黃姓男童到私人柔道館上課，遭何姓教練與小四學長狠摔27次，導致嚴重腦傷「瀕腦死」，黃父連日透過媒體大罵2人至今都沒道歉。黃母27日也首度現身，為遭大眾撻伐的男童舅舅喊冤，她表示，無法接受健康活潑的兒子，一堂柔道課後就在病床上與死神拔河，而她已離婚2年，單親養育黃童和黃童哥哥2個小孩，若非自己的哥哥支持跟照顧，她要怎麼活下來，祈求外界給她哥哥平反機會。

黃姓男童母親在兒子日前送醫急救後，天天都在加護病房外關心，焦急如焚的她根本無法入睡，由離婚2年的黃童生父對外發言，低調多日的她終於首次露面。只見黃母雙眼佈滿血絲，除了擔心兒子狀況，更為她哥哥，也就也是男童舅舅遭外界質疑誤解感到不捨。

黃童母親表示，當年跟先生離婚時，她想過「一個女人要怎麼照顧2個孩子」，哥哥只給她一句話「妳的孩子我幫妳養！」離婚後，哥哥把2孩子視為己出，妹妹工作養家，時常加班，哥哥和娘家的媽媽就輪流幫她照顧。哥哥就像孩子的爸爸，扮演父親角色，讓孩子沒有單親遺憾，「周圍身邊的人都知道哥哥很愛孩子」。

她說，外界看到影片片段質疑「舅舅為何不救他？」大家真的都誤會他了！事發至今，舅舅比任何人都難過，每天自責；他為了要讓我打起精神來，要忍住自責跟難過，還要幫我們加油，為了弟弟要撐下去！」

黃童母親表示，她要上班養家，如果沒有母親和哥哥幫忙，真的撐不下去，很感謝娘家的幫助。她也自責，認為是不是害了哥哥，如果他們不是愛女兒、愛妹妹，根本不需要來幫忙，也因此才會願意在生活上承擔這麼多的責任。

黃母也說，外界質疑男童舅舅為何只會拍沒救人，就她了解，舅舅一開始就被教練告知「會摔」，一旁家長也說「摔很正常」，當下就不敢質疑。另外，影片是在昏迷前30分鐘拍攝，並非倒下的當下。舅舅發現孩子癱軟時，就立刻上前阻擋，但教練竟叫他們自己叫救護車。舅舅當下也向其他家長求助，卻沒人伸援手。

她最後說，今天會鼓起勇氣出面，除了謝謝外界幫兒子祈福，給他們力量，也希望幫男童舅舅平反，化解外界的誤解。

20分鐘完成好豆漿

【更多新聞】

獨／柔道教練狠摔7歲童腦重傷收押　小四學長列證人請回

欠家屬一個道歉...狠摔7歲童瀕腦死　在押柔道教練忙著看醫生律見

獨／珠寶行夫妻收錢不給貨　藍寶戒、祖母綠千萬寶石涉挪用典當

ET快訊
快訊／華航擴大採檢1272名機師　6人血清抗體陽性
快訊／再增1例本土！　華航機師老婆確診
LIVE／台科大全校改遠距教學　指揮中心最新說明
黑衣人闖砸松山分局！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官
柔道腦死童「單親媽」首現身！淚幫舅舅平反：他就像孩子的爸
升級iOS 14.5能讓舊iPhone變快嗎？　實測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台中7歲柔道童腦壓下降！爸「每天只能見2小時」：期待你一直進步

松山分局長被拔官幕後關鍵曝！誰下令刪除監視影像　警政署要查了

快訊／彰化紡織工廠冒濃煙　疑排煙用靜電設備起火

覬覦工地福利社插旗遭拒　囂張男當街開槍！還好沒準頭

黑衣人闖砸所長竟滅證！分局長「隱瞞真相」　警政署長怒拔官

全國最高海拔拖吊車進駐武嶺　合歡山賞花違停罰單數驟降至0

毛帽男亮長槍進嘉義地院！網笑：阿伯，那教練不在這　謎團揭曉

柔道腦死童「單親媽」首現身！淚求幫舅平反：他將孩子視為己出

澳洲國防部長關切台海軍事衝突　外交部：欣見國際多位領袖重視

張奕二軍投出頭部觸身球勒令退場　首局三振前韓職MVP

18歲男逛墾丁大街！吸食「陌生人送的電子煙」…下秒癱軟昏厥送醫

境外移入+5！菲律賓入境船員增3人確診「全船5人染疫」

母子戀修成正果！50歲女董喜嫁25歲鮮肉　小姑祝福被當成姪女

美式、拿鐵買2送2！五一勞動連假限定「超商咖啡優惠」懶人包

德基、寶二及永和山水庫蓄水率不到5％　昨日累積降雨量不到2毫米

監視器見2貓牽小手「偷跳華爾滋」媽看傻　網笑：喵吉拉大戰金剛

網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

台北現存最老百貨「打掉重蓋」　徐旭東考慮1個月准了

社會熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

即／黑衣人砸松山分局　北警長：監視影像遭人為刪除

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

狠摔柔道童　狠心教練「編號517」

中橫燒炭3死　家屬心碎招魂

即／國一田尾段火燒車　千萬藍寶堅尼燒到剩骨架

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

更多熱門

相關新聞

葉文凌／男童練柔道遭摔腦死談起

葉文凌／男童練柔道遭摔腦死談起

台中市一名7歲男童在校外道館上柔道課僅第2周時，尚未學會基礎護身倒法，就受到教練與高年級學員連連重摔至少27次，腦部嚴重受損。柔道是近距離的技擊運動，初學者一定要先學護身倒法，保護身體安全，以免憾事再度發生。

狠摔7歲童瀕腦死　在押柔道教練忙著看醫生律見

狠摔7歲童瀕腦死　在押柔道教練忙著看醫生律見

柔道事件探討保證人地位

柔道事件探討保證人地位

當憾事發生　助紂為虐的家長霸凌

當憾事發生　助紂為虐的家長霸凌

醫院曝最新病況！7歲柔道童「生命跡象逐漸穩定」

醫院曝最新病況！7歲柔道童「生命跡象逐漸穩定」

關鍵字：

柔道男童腦傷腦死豐原教練母親

讀者迴響

熱門新聞

李光洙宣布退出11年《RM》！

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面