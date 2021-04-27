妹子努力3個月瘦12kg！男友一聽「消失3天」分手了：不習慣妳這樣

▲原PO瘦了12公斤，卻被男友一句「我不習慣妳這樣」而分手。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／鄺郁庭報導

網路上常見各種感情問題求助，其中嫌棄另一半身材走樣的文不見少，但這位女網友的故事讓不少人都看呆。「老娘千辛萬苦減肥，卻換來一句：『妳瘦下來我不習慣』。」她在《Dcard》貼文，說自己瘦到48公斤，開心跟男友分享後，對方就消失了3天，讓她超傻眼「努力3個月卻換來這種話，到底是誰的問題啊？」

這位女網友發文「成功減了12公斤 男朋友卻要和我分手^___^」，文中貼出一張訊息截圖，只見她很開心地跟男友報告「比～我剛去量體重瘦到48了欸！！！」結果男方一看到馬上無語「……」、「妳幹嘛還要減肥啊？」原PO就解釋自己過年時胖很多，希望自己可以瘦瘦的、很漂亮，外加姊姊下個月結婚，她就可以穿上一條本來很想穿的裙子了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到男友還是堅持「我覺得以前就很好，我不習慣妳這樣」，雖然女方強調沒有靠減肥藥，但男生仍拋下一句「妳給我幾天想一下，我覺得這樣下去不是辦法」，接著就再也沒有發訊息。事情發生得莫名其妙，讓原PO也只能在文中直呼，她千辛萬苦減肥，但卻換來這樣的話，「然後人就消失了3天 ？？？？？拎X卡好咧！」也說她就是不滿意身材才減肥的，「到底是誰的問題啊？」

▲原PO貼出兩人對話。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，就有網友也超傻眼，「可能是已經沒有這麼愛了，所以想找個藉口提分手」、「我覺得男生分開的理由讓人很無言」、「不愛了吧？不習慣只是藉口」、「也太傻眼，如果真的真的是因為女友變瘦然後分手，那根本早就意圖分手。別人問：欸為什麼分手。妳：因為他不習慣我瘦下來的樣子。想想都覺得好笑。」

不過也有人表示，「改變外表是妳的自由、妳的喜好；但他的選擇也是他的自由、他的喜好」、「有些人喜歡胖有些人喜歡瘦，都是個人喜好」、「很有可能男友本來就喜歡肉感，所以48這骨感真的可能無法接受」、「感覺妳要跟妳男友好好溝通一下，因為他不開心的點可能是妳是暴力減肥，不是健康的瘦下去，他看在眼裡會心疼。」